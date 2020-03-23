Карантин - не повод забросить себя: топ-7 упражнений для занятий дома

1 Приседания Начальная позиция: Ноги на ширине плеч, вес перенесите на пятки, опускайте бедра, сохраняя корпус ровным, а ягодицы – напряженными. Когда поднимаетесь, должны ощущать напряжение в ногах. Приседания, помимо того, что они быстро сжигают жир, еще и укрепляют ноги, ягодицы и пресс. Главное – делать их правильно. Весь вес тела всегда должен быть напятках, а корпус – ровным.

2 Выпады Идеальное упражнение для укрепления мышц ягодиц. И всего лишь при помощи двух простых движений. Станьте прямо, ноги на ширине бедер. Одну ногу вытяните назад, опершись на пальцы. Вторая нога должна согнуться так, чтобы образовался прямой угол в колене. Вернитесь в исходное положение и сохраняйте баланс. Сделайте то же самое на вторую ногу. Повторяйте упражнение несколько раз.

3 Поднятие бедер Продолжаем работу над ягодицами. Это одно их самых простых упражнений. Лягте спиной на пол и согните колени, оставив ступни на полу. Руки вдоль тела, прижаты к корпусу. Медленно поднимите таз вверх, напрягая мышцы ягодиц. Вернитесь в исходное положение. Вы можете использовать утяжелители, чтобы максимально напрячь мышцы.

4 Отжимания Вы уже достаточно поработали с ягодицами и ногами. Переходим к другим классическим упражнением на укрепление мышц. Если вам тяжело отжиматься, то сначала попробуйте делать упражнение от колен. Чем ближе ваши руки к коленям, тем легче. Ключевое положение: руки на ширине плеч, сильные запястья на линии с локтями. Медленно опускайтесь, пока грудь практически достанет до земли. Оттолкнитесь руками и вернитесь в исходное положение. Важно, чтобы работали также ягодицы и спина. Будьте уверены, благодаря такому упражнению ваши руки будут выглядеть красивыми и рельефными.

5 Пресс Плоский живот – это мечта всех девушек. Есть очень простой способ, чтобы достичь этой цели. Кроме того, уйдут боли в спине, а корпус будет ровным и здоровым. Есть множество комбинаций для пресса. Мы поделимся с вами одной из самых эффективных. Лягте на пол, согните ноги, чтобы получился прямой угол. Поднимите правую ногу вместе с корпусом. Тянитесь левым локтем к правому колену. Чередуйте ноги и руки, сохраняя умеренную скорость упражнения.

6 Планка или изометрический пресс Нет лучшего материала для физических упражнений, чем наш собственный вес. Именно поэтому планка считается одним из самых популярных и действенных упражнений. Да, сначала вам будет очень тяжело, но результат того стоит, ведь подтянутся все мышцы тела. Запястья или локти (зависит от опоры) должны быть на линии с плечами, спина – прямой, а пресс – поджатым. Тело должно выглядеть, как одна линия: без прогибов или горбов. Напрягите все мышцы и старайтесь удержаться как можно дольше.