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Любители гулять пешком имеют более низкое артериальное давление

Любители гулять пешком имеют более низкое артериальное давление
19:12 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Физическая активность полезна для сердечно-сосудистой системы.

Аномально высокое артериальное давление или гипертония имеется почти у каждого второго взрослого жителя нашей страны. Это один из главных факторов риска тяжёлых нарушений в работе сердца и сосудов, особенно часто гипертония приводит к инсультам. Предыдущие исследования показали, что одним из способов профилактики артериального давления являются регулярные физические нагрузки. Это и подтвердило новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которые обнаружили связь между обьемом пеших прогулок и показателями давления.

Ученые проанализировали информацию от 638 человек, носивших специальные фитнес-браслеты не менее 5 часов каждый день. Эти браслеты подсчитывали количество сделанных шагов в ежедневном режиме. Дома добровольцев также просили с помощью тонометра еженедельно замерять артериальное давление.

Эксперимент продлился 5 месяцев, и было установлено, что среднее систолическое давление у его участников составляет 122 мм ртутного столба, а среднее диастолическое 76 мм. Это абсолютно нормальные показатели артериального давления.

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Авторы исследования обнаружили, что если человек каждый день делал по 10 000 шагов, то уровень его систолического давления сокращался на 2,25 пункта ниже, чем у тех, кто делал 5 000 шагов. У обычного участника этого пятимесячного наблюдения количество шагов в день составляло 7 500. Это наблюдательное исследование, не доказавшее причины и следствия, но его авторы подчеркивают, что регулярная физическая активность защищает здоровье сердечно-сосудистой системы.

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Питание, Здоровье, Давление, Польза, Ходьба, Пешая ходьба.
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