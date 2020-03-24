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Covid-19: как вирусная пневмония поражает легкие и приводит к смерти

Covid-19: как вирусная пневмония поражает легкие и приводит к смерти
12:36 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:По словам медиков, грипп опасен своими осложнениями. Вирусная пневмония – одно из них.

Профессор и врач-пульмонолог Джон Уилсон объясняет как коронавирус провоцирует тяжелую пневмонию и почему врачи не могут с ней справиться.

Как развивается пневмония при коронавирусе?

Когда у людей с коронавирусом развивается кашель и лихорадка, это является результатом инфекции, достигающей дыхательного дерева - воздушных каналов, которые проводят воздух между легкими и снаружи.

"Поверхность дыхательного дерева повреждается, вызывая воспаление. Это раздражает нервы в слизистой оболочке дыхательных путей, - рассказывает профессор Джон Уилсон, президент Королевского австралийского колледжа врачей и пульманолог. - Но если состояние ухудшается, вирус проходит через поверхность дыхательных путей и идет к газообменным узлам, которые находятся в конце воздушных проходов. Если они заражаются, то высвобождают воспалительный материал в воздушные мешочки, которые находятся на дне легких. Мы имеем дело с пневмонией".

Профессор Уилсон говорит, что легкие, которые наполняются воспалительной жидкостью, не могут получать достаточное количество кислорода в кровь, снижая способность организма поглощать кислород и избавляться от углекислого газа.

"Это обычная причина смерти от тяжелой пневмонии".

Отличие пневмонии, вызванной коронавирусом от других

Пневмония от коронавируса отличается от наиболее распространенных случаев.

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"Большинство известных нам типов пневмонии, с которыми люди обращаемся в больницу, являются бактериальными и реагируют на антибиотик".

Уилсон говорит, что пневмония, вызванная коронавирусом Covid-19, особенно серьезна, и случаи коронавирусной пневмонии имеют тенденцию поражать все легкие, а не только некоторые части.

"Как только возникает инфекция в легких, реакция организма - сначала попытаться уничтожить вирус и ограничить его размножение. В некоторых ситуациях этого недостаточно. Пневмония не ослабевает даже при использовании ИВЛ в палатах интенсивной терапии, пациенты не выживают".

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Здоровье, Заболевания, Пневмония, Воспаление легких, Инфекции, Коронавирус, Советы медиков, Вирусная пневмония, Как уберечься от коронавируса, Лугкие.
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