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Противовирусный напиток: как клюквенный сок повышает иммунитет?

Противовирусный напиток: как клюквенный сок повышает иммунитет?
21:03 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Вкусный клюквенный сок помогает при воспалении легких.

О целебных свойствах клюквы многие из нас знают с детства: ее сок богат витамином C и полезными микроэлементами, помогающими организму бороться с болезнями. А сахар, которым частенько "компенсируют" слишком кислую ягоду, бодрит и поднимает настроение - что тоже бывает нелишним при простуде. Но на этом полезные свойства клюквы не заканчиваются.

Американские исследователи выяснили, что в плодах клюквы содержаться полифенолы, которые повышают иммунитет. Ученые в течении 10 недель наблюдали за добровольцами, которых разделили на две группы. Первой ежедневно давали 500 мл клюквенного сока, а второй - подкрашенную воду, плацебо. Результаты эксперимента показали, что у людей из первой группы иммунные клетки оказались активнее в 5 раз, по сравнению со второй группой.

Известно, что клюква богата на витамины группы В (В1, В2, В6), С, Е, а также на бета-каротин и минералы: калий, кальций, магний, фосфор, железо и флавоноиды, которые действуют как сильные антиоксиданты.

Легкий способ избежать заражения коронавирусом с помощью натуральных средств

Клюквенный сок помогает при воспалении легких, часто вызываемых вирусом гриппа. Активные ингредиенты, содержащиеся в ягоде, помогают предотвратить прилипание вируса к клеткам и, таким образом, предотвратить развитие болезни.

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Все по теме:

Здоровье, Напиток, Клюква, Полезные свойства, Вирусы, Коронавирус, Клюквенный сок.
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