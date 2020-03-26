Как перестать беспокоиться и паниковать: пять успокаивающих напитков

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Чтобы не поддаваться страху и тревоге, попробуйте расслабиться и отвлечься от негативных мыслей с помощью вкусных напитков.

Ромашковый чай

Этот напиток часто используют в качестве седативного средства для эффективного облегчения симптомов хронической тревоги и стресса, включая истерию, ночные кошмары, бессонницу и различные проблемы с пищеварением. Если вы добавите в ромашковый чай 1-2 ложечки меда, то получится еще и хорошее противовирусное средство.