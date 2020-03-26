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Как перестать беспокоиться и паниковать: пять успокаивающих напитков

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Как перестать беспокоиться и паниковать: пять успокаивающих напитков
22:54 Чт, 26 Март 2020 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Современный ритм жизни приводит к многочисленным стрессам, особенно на фоне паники вокруг распространения коронавируса.

  • 1

    Чтобы не поддаваться страху и тревоге, попробуйте расслабиться и отвлечься от негативных мыслей с помощью вкусных напитков.

    Ромашковый чай

    Этот напиток часто используют в качестве седативного средства для эффективного облегчения симптомов хронической тревоги и стресса, включая истерию, ночные кошмары, бессонницу и различные проблемы с пищеварением. Если вы добавите в ромашковый чай 1-2 ложечки меда, то получится еще и хорошее противовирусное средство.

  • 2

    Чай

    И зеленый, и черный чай также могут успокоить нервную систему. В их составе есть активные вещества, которые снижают в организме уровень кортизола (гормона стресса). Заварите себе на ночь чай и выпейте небольшими глотками - он поможет расслабиться.

  • 3

    Вишневый сок

    Натуральный сок из вишни действует как успокаивающее средство. И все благодаря его уникальному составу, ведь в этом напитке содержится много витаминов и полезных веществ, включая магний, йод, железо, которые помогают справиться с бессонницей. Также вишневый сок повышает защитные функции иммунитета.

  • 4

    Настой из мяты

    Если вам мучает раздражительность, нервозность, тревога - выпейте мятный настой, который положительно сказывается на работе нервной системы. Для этого возьмите 1-2 столовые ложки сушенной мяты и залейте кипятком на полчаса.

  • 5

    Теплое молоко

    Успокоиться и унять панику поможет теплое молоко. В его состав входит кальций, фосфор, магний и множество витаминов, которые снимают стресс и нервное напряжение. Лучше всего выпивать стакан молока на ночь, тогда сможете поскорее уснуть.

Противовирусный напиток: как клюквенный сок повышает иммунитет?

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Здоровье, Стресс, Напитки, Чай, Паника, Успокаивающие напитки.
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