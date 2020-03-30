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Нездоровая жидкость: от каких напитков стоит отказаться навсегда

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Нездоровая жидкость: от каких напитков стоит отказаться навсегда
04:23 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Основой здоровья являются не только полезные продукты, но и напитки.

  • 1

    Многие из знакомых нам напитков наносят организму серьезный вред, поэтому их желательно полностью исключить из рациона. Каких же именно напитков следует избегать?

    Фруктовый сок

    Речь идет о магазинных соках в пакетах, которые содержат много сахара и вредных добавок, в частности искусственные подсластители и стабилизаторы. Даже если на упаковке написано, что сок натуральный на 100% - не верьте. При регулярном употреблении такого продукта риск развития сахарного диабета повышается в несколько раз.

  • 2

    Газированные напитки

    Эти напитки одни из самых вкусных, популярных и вредных в мире. В состав газировки входит большое количество сахара, который негативно влияет на работу всего организма. Помимо этого, газированные напитки совершенно не утоляют жажду, от них пить хочется еще больше.

  • 3

    "Диетические" газировки

    Запомните, что таких напитков не существует. Даже если они и не содержат сахар, то в их составе обязательно найдутся ароматизаторы, подсластители и другие химические вещества, польза от которых нулевая.

  • 4

    Магазинные смузи

    Некоторые подобные коктейли содержат больше сахара, чем газированные напитки. Лучше избегайте смузи, которые не нуждаются в охлаждении или стоят не в холодильнике. Вероятно, они сильно пастеризованы и в них множество дополнительных консервантов.

Самые опасные места в магазинах в период пандемии

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Здоровье, Напитки, Вредные свойства.
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