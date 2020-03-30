Нездоровая жидкость: от каких напитков стоит отказаться навсегда

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Многие из знакомых нам напитков наносят организму серьезный вред, поэтому их желательно полностью исключить из рациона. Каких же именно напитков следует избегать?

Фруктовый сок

Речь идет о магазинных соках в пакетах, которые содержат много сахара и вредных добавок, в частности искусственные подсластители и стабилизаторы. Даже если на упаковке написано, что сок натуральный на 100% - не верьте. При регулярном употреблении такого продукта риск развития сахарного диабета повышается в несколько раз.