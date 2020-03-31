Такая "диета" Вам не поможет: перец чили не способствует похудению

Новости шоу бизнеса:Вещество, найденное в жгучем перце (перце чили) и якобы способствующее похудению, не обладает указанными свойствами.

Учёные из Биомедицинского исследовательского центра им. Пеннингтона в Батон-Руж (штат Луизиана) установили, что дигидрокапсиат, который входит в состав жгучего перца, даёт минимальное "сжигание калорий", и его эффекта недостаточно, чтобы приносить какую-либо пользу желающим похудеть.

Испытуемым, получавшим в ходе исследования препарат дигидрокапсиата, он помог "сжечь" всего на 50 калорий в сутки больше, чем участникам, которые принимали плацебо.

Перец чили очень полезен в холодное время года, так как согревает всё тело, особенно если добавлять в пищу много жгучего порошка. Но те, кто хочет сбросить вес с помощью жгучего перца, должны знать, что, даже поедая его в больших количествах, вряд ли добьются желаемого эффекта.

В США дигидрокапсиат доступен только в виде пищевой добавки, которая продаётся по рецепту.