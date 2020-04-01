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ТОП-5 фактов о витаминах, которые нужно знать каждому человеку

ТОП-5 фактов о витаминах, которые нужно знать каждому человеку
17:38 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса:5 фактов о витаминах, которые важно знать.

Заклинание "витамины полезны!" все помнят с детства. Но знаем ли мы, как правильно пользоваться этим магическим средством? Пробуем разобраться, где правда, а где миф.

Чтобы кожа была в порядке, нужна овощная диета. И не пускаем в тарелку жиры!

ДА. Но только вначале. На время овощная диета не помешает. Растительная клетчатка поработает метелкой, которая изгонит изнутри токсины. Но рассчитывать на витаминный баланс, сидя на одной морковке и салатных листьях, не приходится. Овощи и фрукты - отличные поставщики витамина С, бета-каротина, фолиевой кислоты. Остальные вещества придется "добывать" из круп, бобовых, мяса, рыбы. Без умеренного количества жиров никак не обойтись, поскольку жирорастворимые витамины А, Е, D и К усваиваются только за компанию.

Антиоксиданты берегут молодость.

ДА. Замечали, как темнеет разрезанное яблоко? Или масло, полежав, становится елким? Процессы, которые происходят в организме, чем-то схожи. И чем больше негативных факторов воздействует извне, тем быстрее изнашивается тело. Если вы в достаточном количестве принимаете витамин Е, он охраняет от окисления жиры, которые входят к мембраны клеток. Среди лидеров - и другие знаменитости, витамины А и С.

Синтетические витамины и препараты на основе натуральных продуктов различаются только ценой, ведь химическая формула все равно одна и та же.

НЕТ. Например, под общим названием "витамин Е" таиться несколько соединений со схожей структурой. Однако наш организм очень чутко их различает: вещество натурального происхождения усваивается в несколько раз лучше. Правда, и стоит чуть дороже. Кстати, внешний вид витаминок тоже имеет значение. Разноцветные капсулы наверняка содержат красители, в то время как естественный оттенок витамина Е - светло-желтый.

Недостаток нужных веществ быстро восполнит крем с витаминным комплексом.

НЕТ. Мы же не губки морские, чтобы впитывать поверхностью кожи питательные вещества! У косметики своя функция, у комплексов для внутреннего применения - своя. Да и витамины разные. А - хорош в кремах. В - в еде. А вот Е - и так, и эдак!

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Витаминами нельзя запастись наперед.

ДА. В теле нет внутренних карманов, где зимой прячется летняя клубника. Некоторое количество жирорастворимых витаминов задерживается в организме, но это не повод запасаться - передозировка вредна точно так же, как и недостаток. Чтобы четко регулировать количество, и были разработаны суточные нормы витаминов и прочие международные стандарты - если не хватает каких-либо веществ, их принимают курсами.

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