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Четверг, 02.04.2020
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Лишнего не надо! Диета в условиях самоизоляции

Лишнего не надо! Диета в условиях самоизоляции
10:34 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пережить самоизоляцию и остаться в своем весе – задача сложная, но вполне выполнимая.

Карантин вынудил отказаться от походов в спортзал, однако следить за своей фигурой можно и в домашних условиях. Для этого необходимо высчитать индивидуальное количество калорий, которые можно потреблять в день. Диетологи рекомендуют воспользоваться формулой Миффлина — Сан Жеора.

Для женщин: 10 ? вес (в кг) + 6,25 ? рост (в см) — 5 ? возраст — 161.

Для мужчин: 10 ? вес (в кг) + 6,25 ? рост (в см) — 5 ? возраст + 5.

Полученное число умножается на коэффициент физической нагрузки: 1,2 — минимум или отсутствие физической нагрузки; 1,375 — занятия фитнесом три раза в неделю (умеренная нагрузка); 1,4625 — занятия фитнесом пять раз в неделю (умеренная нагрузка); 1,550 — интенсивная физическая нагрузка пять раз в неделю; 1,6375 — занятия фитнесом каждый день (умеренная нагрузка); 1,725 — занятия каждый день интенсивно или по два раза в день умеренно; 1,9 — ежедневная физическая нагрузка плюс работа, связанная с физическим трудом.

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Результат расчетов и будет составлять суточный максимум калорий, при котором вес не будет колебаться. В случае, когда целью является похудение от полученного числа отнимается 15-30%.

Фитнес тренеры, в свою очередь, советуют приобрести скакалку. Всего час прыжков с этим нехитрым инвентарем, в зависимости от веса "спортсмена", позволит избавиться от 400 до 700 калорий.

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Все по теме:

Здоровье, Диета, Лишний вес, Карантин, Советы медиков, Самоізоляція, Диета в условиях самоизоляции.
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