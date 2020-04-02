Как снять стресс и избавиться от нервного напряжения

1 Напряжение разрушительно воздействует на здоровье, когда становится хроническим. В этом случае развиваются нарушения сна, проблемы с пищеварением, головные боли, трудности с концентрацией внимания, гипертония. Глубокое дыхание Сядьте удобнее, вдохните воздух через нос так, чтобы живот наполнился как можно большим количеством воздуха. Затем выдохните через рот. Повторите десять раз. Исследования показали, что данный способ снижает кровяное давление, замедляет сердцебиение и посылает мозгу сигнал - команду успокоиться.

2 Танцы В моменты нервного напряжения увеличивается содержание кортизола. Если, включив любимую песню, вы и потанцуете под нее, мозг активизирует выработку эндорфинов и дофамина – так называемых "гормонов счастья", вытесняющих гормоны стресса, усиливающих состояние невроза. Ученые отмечают, что действовать нужно именно так: просто фоновое звучание мелодии, которая нравится, не дает аналогичного эффекта.

3 Крик и слезы Не загоняйте эмоции глубоко внутрь. Гораздо более правильным способом справиться с неврозом является освобождение от них. Не стесняйтесь плакать в момент сильного нервного напряжения. Выделяющиеся в такие минуты слезы вымывают из организма вредные гормональные субстанции и катехоламины - вещества, стимулирующие развитие тревожных и депрессивных состояний. Что касается крика, дома вы можете кричать в подушку – это тоже работающий способ быстро снять или уменьшить стресс.