Дефицит жиров омега-3: основные симптомы

1 Многие из нас испытывают серьезный дефицит витаминов и микроэлементов в организме. В том числе едва ли не каждому второму человеку недостает омега-3, а ведь от них напрямую зависит наше самочувствие. Сухая кожа Чтобы кожа хорошо сохраняла влагу и, как следствие, дольше оставалась молодой, ей необходимы омега-3-жиры: они входят в структуру клеточной стенки. Чем выше их уровень, тем лучше кожа будет впитывать питательные вещества и быстрее избавляться от токсинов. Значит, чем выше уровень жирных кислот в организме, тем состояние кожного покрова лучше и здоровее. А если есть дефицит, то сразу же появляется сухость.

2 Безжизненные волосы Если вы не можете похвастаться блестящими волосами, страдаете от алопеции и никак не можете побороть тусклость цвета, то без омега-3 здесь точно не обойтись. Именно эти жиры напитывают ваши локоны, делают их крепче, предотвращают выпадение, которое зачастую провоцируется воспалением кожи головы.

3 Ломкие ногти Постоянные надломы ногтей стали для вас привычными? Уже даже и не мечтаете о том, чтобы маникюр держался долго и радовал глаз? Ногтевая пластина слоится и кажется слишком мягкой? Сомнений нет, вам требуется омега-3. Попробуйте принимать рыбий жир: он довольно быстро усваивается организмом. Также можете добавить в привычный рацион побольше рыбы.

4 Плохой сон Ученые Оксфордского университета пришли к выводу, что люди, у которых нет дефицита омега-3, спят крепче и высыпаются лучше. В то время как все, кто страдает от недостатка жирных кислот, испытывают серьезные проблемы со сном. Но это не значит, что добавки с омега-3 стоит пить на ночь глядя как снотворное: напротив, лучше всего перенести их прием на утро. Тогда вы будете ощущать бодрость в течение дня, а поздним вечером легко уснете.

5 Проблемы с концентрацией Вам сложно сосредоточиться даже на самых простых задачах? Постоянно отвлекаетесь от рабочего процесса и не можете сконцентрировать внимание? Велика вероятность, что и здесь кроется причина в дефиците омега-3. Как показывает статистика, те люди, что соблюдают ежедневную норму этих жирных кислот, обычно не испытывают подобных проблем.

6 Быстрая утомляемость Ощущение перманентной усталости стало для вас привычным? У этой проблемы может быть множество разных причин, но одна из основных, как вы уже догадались, все тот же недостаток омега-3. Как сообщают ученые Медицинского центра Университета Мэриленда, именно обессиленность можно назвать одним из основных симптомов дефицита. Добавьте в рацион жирные масла, рыбу, орехи и точно ощутите прилив энергии.