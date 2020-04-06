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Забываем о лишних килограммах: как оставаться стройной без диет

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Забываем о лишних килограммах: как оставаться стройной без диет
03:07 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пять простых советов помогут сбросить лишний вес без особых усилий.

  • 1

    Употреблять клетчатку

    Включи в свой летний рацион продукты, богатые клетчаткой — цельнозерновые каши, орехи, сырые овощи и фрукты. Клетчатка вызывает ощущение сытости, из-за чего человек не нуждается в частых перекусах.

  • 2

    Пить воду

    Если ты будешь употреблять продукты, содержащие в себе большое количество клетчатки, не забывай о питьевом режиме, так как клетчатка впитывает в себя много жидкости из организма. Выпевай не менее 2-х литров воды в день.

  • 3

    Ешь салат

    Съедай ежедневно одну большую порцию салата из овощей и зелени. Добавляй в салат один из видов полезных жиров — твердый сыр или оливковое масло, а также белок — яйца или бобовые. Ешь салат каждай день и таким образом ты сможешь снизить количество потребляемых за день калорий.

  • 4

    Физическая активность

    Прогулки на свежем воздуха, спорт, фитнес, ходьба по лестнице — любой вид физической активности в течение 30 минут в день всегда полезен для фигуры. Не обязательно изнурять себя диетами и интенсивными тренировками, достаточно лишь активно двигаться полчаса в день.

  • 5

    Полноценный сон

    Ученые не один раз говорили, насколько важен в процессе похудения достаточный полноценный сон. Если человек регулярно не высыпается, в организме не достаточно вырабатывается специальный гормон соматропин, из-за чего жировые клетки медленнее расщепляются и происходит набор веса.

Следим за фигурой: как не поправиться на карантине

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Питание, Здоровье, Диета, Похудение, Фигура.
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