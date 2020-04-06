Забываем о лишних килограммах: как оставаться стройной без диет

1 Употреблять клетчатку Включи в свой летний рацион продукты, богатые клетчаткой — цельнозерновые каши, орехи, сырые овощи и фрукты. Клетчатка вызывает ощущение сытости, из-за чего человек не нуждается в частых перекусах.

2 Пить воду Если ты будешь употреблять продукты, содержащие в себе большое количество клетчатки, не забывай о питьевом режиме, так как клетчатка впитывает в себя много жидкости из организма. Выпевай не менее 2-х литров воды в день.

3 Ешь салат Съедай ежедневно одну большую порцию салата из овощей и зелени. Добавляй в салат один из видов полезных жиров — твердый сыр или оливковое масло, а также белок — яйца или бобовые. Ешь салат каждай день и таким образом ты сможешь снизить количество потребляемых за день калорий.

4 Физическая активность Прогулки на свежем воздуха, спорт, фитнес, ходьба по лестнице — любой вид физической активности в течение 30 минут в день всегда полезен для фигуры. Не обязательно изнурять себя диетами и интенсивными тренировками, достаточно лишь активно двигаться полчаса в день.