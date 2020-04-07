Повышает сахар в крови: чем может обернуться "любовь" к картошке

Новости шоу бизнеса:Частое употребление картофеля повышает риск развития сахарного диабета у женщин.

Картофель богат минеральными веществами, в основном калием, и особенно полезен людям с заболеваниями сердца и почек.

Тем не менее его потребление приводит к быстрому и сильному повышению уровня сахара в крови.

В последствии, при наличии предрасположенности, это явление может способствовать развитию сахарного диабета 2−го типа, при котором нарушается усвоение глюкозы тканями.

Авторы исследования рекомендовали женщинам, склонным к избыточному весу, ограничивать употребление картофеля и добавлять в рацион большее количество продуктов с низким гликемическим индексом: зерновые продукты, бобовые, а также фрукты, богатые клетчаткой.