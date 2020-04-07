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Продукты, с которыми опасно есть жареный картофель

Продукты, с которыми опасно есть жареный картофель
15:59 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Такой картофель лучше не употреблять с другой тяжелой едой, иначе это может повлечь сбой пищеварения.

Жареный картофель является довольно тяжелым блюдом, которое самое по себе нагружает пищеварительную систему.

Например, хлеб только усугубит негативное влияние жареной картошки, поскольку также содержит концентрированный крахмал.

Желудок в таком случае не сможет сразу переварить пищу и будет вырабатывать всё больше желудочного сока, а это приводит к разрушению слизистой оболочки желудка. Картофель, особенно жареный, сильно нагружает почки, поэтому его нельзя запивать алкоголем.

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Самым классическим сочетания блюд является жареный картофель и мясо. Но и этот тандем оказался губительным для здоровья. Желудку придется переваривать одновременно белки, жиры и углеводы, а это сложная задача. Поэтому пища будет надолго задерживаться в желудочно-кишечном тракте.

К несварению может привести употребление жареной картошки вместе с помидорами. Они делают крахмал практически неусваиваемым.

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Жареная картошка, Советы медиков.
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