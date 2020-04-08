Домашние соленые огурцы: три причины добавить в свой рацион

Новости шоу бизнеса:Соленые огурцы заселяют кишечник полезными микроорганизмами, которые укрепляют иммунную защиту.

Чтобы противостоять вирусам и инфекциям, врачи рекомендуют есть продукты, богатые пробиотиками. Среди них далеко не последнее место занимают соленые огурцы.

Огурцы против кисломолочки

Главный источник пробиотиков – кефир, пахта и йогурт без фруктовых добавок. Но поскольку вкусовые предпочтения у всех разные, многим они кажутся неаппетитными.

На помощь придут соленые огурцы! В процессе брожения в них образуется молочная кислота, которая и улучшает микрофлору кишечника.

Самыми полезными считаются огурцы, засоленные холодным способом. В пастеризованных огурчиках с добавлением уксуса все полезные микроорганизмы разрушаются.

Витаминный запас

Когда заканчивается процесс брожения, в соленых огурцах накапливается большое количество витаминов. Это аскорбиновая кислота, которая стимулирует запуск иммунных процессов, и витамины группы В, необходимые для здоровья нервной и сердечно-сосудистой систем.

Еще соленые огурцы – источник натрия, магния, кальция, железа, фосфора и даже йода, необходимого для щитовидки.

Диетический продукт

Соленые огурцы благоприятно влияют на пищеварение: улучшают аппетит и стимулируют перистальтику благодаря клетчатке. Стакан огуречного рассола может решить проблему запоров.

К кому же в 100 граммах этого продукта лишь 11 калорий. Но злоупотреблять солеными огурцами не стоит: соль задерживает жидкость в организме – и утром появляются отеки. По этой же причине не стоит есть огурцы на ночь.

Дневная норма соленых огурцов – не более 200 граммов.