Скачать
Среда, 08.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Кредитные каникулы": В Киеве предпринимателей освободили от выплат
"Кредитные каникулы": В Киеве предпринимателей освободили от выплат
Карантин: Украинцам упростили предоставление соцпомощи
Карантин: Украинцам упростили предоставление соцпомощи
Моуринью извинился за нарушения карантина
Моуринью извинился за нарушения карантина
Вырубка лесов может ускорить распространение болезней
Вырубка лесов может ускорить распространение болезней

Домашние соленые огурцы: три причины добавить в свой рацион

Домашние соленые огурцы: три причины добавить в свой рацион
18:00 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Соленые огурцы заселяют кишечник полезными микроорганизмами, которые укрепляют иммунную защиту.

Чтобы противостоять вирусам и инфекциям, врачи рекомендуют есть продукты, богатые пробиотиками. Среди них далеко не последнее место занимают соленые огурцы.

Огурцы против кисломолочки

Главный источник пробиотиков – кефир, пахта и йогурт без фруктовых добавок. Но поскольку вкусовые предпочтения у всех разные, многим они кажутся неаппетитными.

На помощь придут соленые огурцы! В процессе брожения в них образуется молочная кислота, которая и улучшает микрофлору кишечника.

Самыми полезными считаются огурцы, засоленные холодным способом. В пастеризованных огурчиках с добавлением уксуса все полезные микроорганизмы разрушаются.

Как правильно пить воду: советы экспертов
Как правильно пить воду: советы экспертовЧитать полностью

Витаминный запас

Когда заканчивается процесс брожения, в соленых огурцах накапливается большое количество витаминов. Это аскорбиновая кислота, которая стимулирует запуск иммунных процессов, и витамины группы В, необходимые для здоровья нервной и сердечно-сосудистой систем.

Еще соленые огурцы – источник натрия, магния, кальция, железа, фосфора и даже йода, необходимого для щитовидки.

Диетический продукт

Соленые огурцы благоприятно влияют на пищеварение: улучшают аппетит и стимулируют перистальтику благодаря клетчатке. Стакан огуречного рассола может решить проблему запоров.

Внутренняя чистка организма: продукты, которые помогут

К кому же в 100 граммах этого продукта лишь 11 калорий. Но злоупотреблять солеными огурцами не стоит: соль задерживает жидкость в организме – и утром появляются отеки. По этой же причине не стоит есть огурцы на ночь.

Дневная норма соленых огурцов – не более 200 граммов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Огурцы, Соленые огурцы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
02 206 новых случаев за сутки: Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу
03 Погода в Украине 8 апреля: синоптики предупредили о заморозках
04 Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google
05 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
В Кабмине не планируют осуществлять заимствования в апреле
Кабмин: Госзайма в апреле не будет
Японская эпидемия: В Токио зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19
В Токио зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19
Как бороться с сомнениями и страхами в полную Луну 8 апреля
Как бороться с сомнениями и страхами в полную Луну 8 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь