Поможет при гипертонии: молоко очень полезно при повышенном давлении

Новости шоу бизнеса:Британские эксперты считают что молочная продукция очень полезна пожилым людям.

Молоко и молочные продукты понижают давление, а заодно и снижают риск возникновения гипертонии.

Ученые провели исследование, в котором попытались изучить, как влияют на повышенное кровяное давление обезжиренные молочные продукты. Каждые 6 лет специалисты обследовали больше 2 тысяч пожилых людей и обнаружили, что те, кто регулярно употреблял нежирное молоко и молочные продукты, на 7% реже страдали от повышенного давления.

По мнению исследователей, положительно влиять на здоровье могут и более жирные молочные продукты. Только сыр, например, следует употреблять с растительной пищей, а сметану или сливки добавлять в салаты.

Молочные продукты, по словам специалистов, богаты кальцием и калием, которые и регулируют кровяное давление в сосудах.