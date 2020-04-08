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Поможет при гипертонии: молоко очень полезно при повышенном давлении

Поможет при гипертонии: молоко очень полезно при повышенном давлении
20:19 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Британские эксперты считают что молочная продукция очень полезна пожилым людям.

Молоко и молочные продукты понижают давление, а заодно и снижают риск возникновения гипертонии.

Ученые провели исследование, в котором попытались изучить, как влияют на повышенное кровяное давление обезжиренные молочные продукты. Каждые 6 лет специалисты обследовали больше 2 тысяч пожилых людей и обнаружили, что те, кто регулярно употреблял нежирное молоко и молочные продукты, на 7% реже страдали от повышенного давления. 

По мнению исследователей, положительно влиять на здоровье могут и более жирные молочные продукты. Только сыр, например, следует употреблять с растительной пищей, а сметану или сливки добавлять в салаты.

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Молочные продукты, по словам специалистов, богаты кальцием и калием, которые и регулируют кровяное давление в сосудах.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Молоко, Гипертония, Польза, Молочные продукты.
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