Четыре продукта, которые вредны мужчинам за 50

Диета является одним из определяющих факторов, который может как уменьшить, так и увеличить их. Для мужчин, прошедших планку 50 лет, есть несколько продуктов, от которых стоит отказаться.
Сладости
Сладости обычно сопряжены с большим количеством калорий. При этом на фоне замедления метаболизма с возрастом становится проще набирать лишние килограммы. Лишний вес серьезно повышает риск сердечно-сосудистых проблем.
Обработанное мясо
Сосиски, колбасы, бекон полны насыщенных жиров, которые могут повышать уровень так называемого "плохого" холестерина.
Паста
Макароны не запрещены для мужчин в возрасте, но только при условии, что сделаны они из цельного зерна. В противном случае в кровь будет выбрасываться слишком много сахара, что чревато метаболическими заболеваниями.
Обезжиренные молочные продукты
Обезжиренное молоко, сыр и творог – не лучший вариант. Чтобы компенсировать недостаток вкуса на фоне исключения жиров, производители добавляют в такие продукты больше сахара и соли.