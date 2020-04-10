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Четыре продукта, которые вредны мужчинам за 50

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Четыре продукта, которые вредны мужчинам за 50
06:24 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чем старше мы становимся, тем сильнее возрастают риски для здоровья.

  • 1

    Диета является одним из определяющих факторов, который может как уменьшить, так и увеличить их. Для мужчин, прошедших планку 50 лет, есть несколько продуктов, от которых стоит отказаться.

    Сладости

    Сладости обычно сопряжены с большим количеством калорий. При этом на фоне замедления метаболизма с возрастом становится проще набирать лишние килограммы. Лишний вес серьезно повышает риск сердечно-сосудистых проблем.

  • 2

    Обработанное мясо

    Сосиски, колбасы, бекон полны насыщенных жиров, которые могут повышать уровень так называемого "плохого" холестерина.

  • 3

    Паста

    Макароны не запрещены для мужчин в возрасте, но только при условии, что сделаны они из цельного зерна. В противном случае в кровь будет выбрасываться слишком много сахара, что чревато метаболическими заболеваниями.

  • 4

    Обезжиренные молочные продукты

    Обезжиренное молоко, сыр и творог – не лучший вариант. Чтобы компенсировать недостаток вкуса на фоне исключения жиров, производители добавляют в такие продукты больше сахара и соли.

Столько, сколько влезет: продукты, которые можно есть в любых количествах

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Здоровье, Мужчины, Продукты, Вредные свойства.
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