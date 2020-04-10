Четыре продукта, которые вредны мужчинам за 50

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Диета является одним из определяющих факторов, который может как уменьшить, так и увеличить их. Для мужчин, прошедших планку 50 лет, есть несколько продуктов, от которых стоит отказаться.

Сладости

Сладости обычно сопряжены с большим количеством калорий. При этом на фоне замедления метаболизма с возрастом становится проще набирать лишние килограммы. Лишний вес серьезно повышает риск сердечно-сосудистых проблем.