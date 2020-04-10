Суперпродукт: неоценимая польза куркумы

Новости шоу бизнеса:Куркума обладает массой полезных свойств, поэтому существенно улучшает здоровье.

Многие члены имбирного семейства обладают лечебными качествами и помечены как "суперпродукты". Куркума является, пожалуй, самой популярной и широко используемой добавкой к пище. Вот как куркума защищает легкие, печень и кишечник.

Защищает легкие от острых и хронических заболеваний

Куркумин из куркумы может защитить легкие от фиброза (рубцевания), вызванных облучением, химиотерапией и токсинами. Исследования на животных показывают, что куркумин оказывает защитное действие против заболеваний легких, таких как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), аллергическая астма.

Улучшает функцию печени, особенно у людей с "жирной печенью"

Печень важна для фильтрации крови и избавления от токсинов в организме. Но для людей с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) эта функция может быть нарушена из-за накопления жира, вызывающего воспаление. В результате печень повреждается, ее функции нарушаются.

Согласно недавнему исследованию, добавки куркумы могут помочь людям с НАЖБП. Они могут предотвратить прогрессирование болезни, уменьшая выработку свободных радикалов, которые являются пусковыми механизмами воспаления.

Профилактика рака толстой кишки без побочных эффектов

Колоректальный рак является одной из ведущих причин смерти в мире. Куркума помогает в профилактике этого вида рака: она угнетает стимулирующие рак пути передачи сигналов клетками.