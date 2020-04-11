Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кличко: Динамика распространения вируса в столице - тревожная
Кличко: Динамика распространения вируса в столице - тревожная
Феномена нет: COVID-19 добрался до Николаевской области
Феномена нет: COVID-19 добрался до Николаевской области
Мейвезер сразится с Брюсом Ли
Мейвезер сразится с Брюсом Ли
Берещенье, Лазарева суббота: приметы и обряды на 11 апреля
Берещенье, Лазарева суббота: приметы и обряды на 11 апреля

Многообещающее средство: сельдерей и петрушка поможет от рака груди

Многообещающее средство: сельдерей и петрушка поможет от рака груди
11:19 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Апегинин, содержащееся в сельдерее и петрушке, по мнению ученых, является весьма многообещающим средством в плане борьбы с развитием рака груди.

Исследователи из Университета Миссури обнаружили, что апегинин обладает способностью сокращать размер раковых опухолей, в том случае если их рост стимулирован прогестином – особым химическим соединением, которое стандартно прописывается женщинам в рамках заместительной гормональной терапии для борьбы с симптомами менопаузы.

Исследователи имплантировали тип раковых клеток BT-474, которые традиционно приводят к быстрому росту раковых опухолей с последующим летальным исходом, нескольким мышам. Впоследствии, подопытные животные получали медроксипрогестерона ацетат – особый вид прогестина, который как раз и прописывается женщинам при менопаузах.

Животным из тестовой группы также давался апегинин. Контрольная группа данное средство не получала. В результате ученые заметили, что темпы роста раковых опухолей в контрольной группе были стандартными, в то время как в тестовой группе они не только существенно замедлились, но и практически в 90% случаев была отмечена регрессия заболевания. Иными словами, опухоль начинала сокращаться в размерах, и одновременно сокращалась область поражения и вред причиняемый организму. Практически исключалась возможность метастазирования.

Поддерживает красоту и здоровье: почему стоит есть авокадо

"Мы не знаем точно, как апигенин делает это на химическом уровне. Однако нам удалось установить, что апигенин замедлил прогресс человеческих клеток рака молочной железы в нескольких направлениях: вызывая гибель клеток, путем ингибирования пролиферации клеток, а также за счет снижения экспрессии гена, связанного с распространением рака по кровеносным сосудам. Это очень важно, поскольку ограничивало питательный поток опухолей и, возможно, приводило к тому, что рак голодал, что сводило на нет его способность к распространению ", - отмечает один из авторов исследования, доктор Салмон Хайдер (Salman Hyder). Ученые не исключают, что апегинин также может оказаться весьма полезным для профилактики отдельных видов раковых заболеваний, однако для подтверждения данной гипотезы необходимо проведение дополнительных исследований.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Рак груди, Петрушка, Сельдерей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберете цвет и узнайте немного больше о своей жизни
02 Моделирование показало, как коронавирус распространяется в помещении (Видео)
03 Как в сказке: самые красивые острова Бразилии
04 КСУ закрыл дело депутатской неприкосновенности
05 Мадонна в трауре: за последние сутки певица потеряла троих близких друзей из-за коронавируса (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
Чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
В Украине - 308 новых случаев коронавируса
В Украине - 308 новых случаев коронавируса
Лазарева суббота: народные поверья и приметы на 11 апреля
Лазарева суббота: народные поверья и приметы на 11 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь