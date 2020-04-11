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Поддерживает красоту и здоровье: почему стоит есть авокадо

Поддерживает красоту и здоровье: почему стоит есть авокадо
09:45 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Этот экзотический фрукт – источник большого количества микроэлементов, которые делают его незаменимым для женского здоровья.

Многие представительницы прекрасного пола сомневаются в полезных качествах авокадо, так как его плоды отличаются высоким содержанием жира. Но жиры, как известно, бывают не только вредными, но и полезными. И авокадо содержит именно их, поэтому спокойно можете использоваться этот фрукт в диетическом меню.

Кроме этого плоды "аллигаторовой груши" (так еще называют авокадо) являются одним из самых лучших источников питательных веществ, поддерживающих здоровье и красоту всего организма, особенно женского.

Авокадо понижает уровень холестерина

Содержащиеся в авокадо ненасыщенные жирные кислоты не только способствуют уменьшению уровня вредного холестерина в крови, но также надолго утоляют чувство голода. Полезный жир продлевает время нахождения пищи в желудке, а значит, человек больший период времени чувствует себя сытым.

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Авокадо активизирует мозг

Благодаря большому содержанию лецитина в этом маслянистом фрукте регуляция обмена веществ в организме происходит значительно активнее, способствуя при этом очищению стенок сосудов. Благодаря этому клетки головного мозга максимально активируются.

Авокадо продлевает молодость 

Мякоть плодов авокадо содержит целый кладезь витаминов и минералов, способных поддерживать весь организм и женскую красоту в норме. Употребление ¼ части авокадо в сутки способствует разглаживанию морщин, сохранению упругости кожи. Кроме этого в авокадо находятся растительные вещества, схожие с гормонами.

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Авокадо благотворно влияет на развитие плода

Этот плод является незаменимым продуктом, который рекомендуется употреблять во время беременности, так как благодаря его уникальному составу, содержащему мононенасыщенные жиры, у ребенка происходит развитие мозга и других органов.

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Питание, Здоровье, Авокадо, Польза.
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