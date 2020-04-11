Полезное дополнение в вашем рационе: виноград поможет сохранить фигуру

Новости шоу бизнеса:Регулярное потребление винограда позволит избавиться от лишних килограммов.

Ученые провели исследование, в ходе которого доказали, что виноград помогает полным людям распрощаться с лишним весом. Такое действие на организм оказывает вещество ресвератрол, содержащееся в данной ягоде, пояснили специалисты.

Медики объяснили, что активный ингредиент винограда стимулирует выработку адипонектина, гормона, который в нескольких направлениях оказывает воздействие на механизмы образования жировых клеток в организме. Кроме того, виноград полезен для тех, кто страдает диабетом.

Помимо этого, очень важно при употреблении винограда и другой полезной для организма пищи находиться в комфортном и тихом месте, как нельзя лучше для этого подходит, например, уютный ресторан или кафе.

Если хотите оставаться здоровыми и стройными, то виноград будет полезным дополнением в вашем рационе, советуют эксперты.