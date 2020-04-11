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Какое влияние оказывает кофе на сексуальную жизнь - уникальные свойства напитка

Какое влияние оказывает кофе на сексуальную жизнь - уникальные свойства напитка
17:51 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: unsplash.com

Новости шоу бизнеса:Кофе - один из самых популярных и противоречивых напитков в мире.

Ученые сделали множество открытий, которые доказывают, что кофе влияет на организм, как негативно, так и положительно. Во всем нужно знать меру. Но влияет ли этот напиток на сексуальную жизнь?

Американские исследователи выяснили, что кофе способен уменьшить риск эректильной дисфункции у мужчин. Поэтому не запрещайте своему супругу пить бодрящий напиток, он стимулирует приток крови к "нужным местам", гарантируя стойкую эрекцию. Но потреблять больше 3 чашек кофе в день не желательно, иначе эффект может быть противоположным.

Эксперты также определили, как кофе влияет на сексуальное желание женщин. Оказалось, что ароматный напиток увеличивает либидо, а также помогает представительницам прекрасного пола скорее достичь оргазма.

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Но злоупотреблять им нельзя. Чем реже вы будете пить кофе, тем выраженее будет его эффект. Причем холодный кофе намного полезнее пить, чем горячий.

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Здоровье, Кофе, Напиток, Полезные свойства, Секс.
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