Что можно приготовить на завтрак?

Новости шоу бизнеса:Регулярные завтраки избавят нас от перееданий вечером, и, таким образом, можно даже привести в норму свой вес.

Завтрак считается главным приемом пищи за весь день. Но для того, чтобы он шел на пользу здоровью необходимо подбирать правильные продукты.

Первое место в это списке занимают каши. Овсянка снижает кислотность в желудке, обволакивая его стенки, а клетчатка в ее составе снижает уровень холестерина в крови.

Гречневая крупа тонизирует работу органов ЖКТ и обогащает организм белком и железом.

Кукурузная каша содержит вещества, помогающие в борьбе с токсинами, а также улучшает микрофлору кишечника.

Орехи с медом натощак не только снижают уровень кислотности, но и стимулируют выброс серотонина. А яйца и цельнозерновой хлеб без дрожжей обеспечат продолжительное чувство сытости и снизят желание потреблять лишние калории.

Особое место среди продуктов для завтрака занимает арбуз. Летняя ягода переваривается быстро и чувство сытости задержится не на долго, зато ликопин в ее составе чрезвычайно полезен для зрения, почек и сердца.