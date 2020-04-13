Пять продуктов без сахара, которые зарядят вас энергией

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Сахар жизненно необходим нашем организму, но только в определенных количествах. Полностью отказаться от него не получится, а вот ограничить в рационе вполне возможно. К примеру, если вы хотите зарядиться энергией, то не обязательно есть сладости, ведь существуют продукты, которые с легкостью вам в этом помогут.

Мясо

В этом продукте отсутствует сахар. Но зато есть много белков, углеводов, витаминов и полезных веществ, которые благоприятно действуют на работу организма. Для людей, ведущих активный образ жизни, мясо - незаменимый продукт. Он положительно влияет на кровеносную и нервную системы, а также укрепляет иммунитет.