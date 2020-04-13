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Пять продуктов без сахара, которые зарядят вас энергией

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Пять продуктов без сахара, которые зарядят вас энергией
03:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Избыток сахара может стать не только причиной лишнего веса, но и многих заболеваний. Как быть?

  • 1

    Сахар жизненно необходим нашем организму, но только в определенных количествах. Полностью отказаться от него не получится, а вот ограничить в рационе вполне возможно. К примеру, если вы хотите зарядиться энергией, то не обязательно есть сладости, ведь существуют продукты, которые с легкостью вам в этом помогут.

    Мясо

    В этом продукте отсутствует сахар. Но зато есть много белков, углеводов, витаминов и полезных веществ, которые благоприятно действуют на работу организма. Для людей, ведущих активный образ жизни, мясо - незаменимый продукт. Он положительно влияет на кровеносную и нервную системы, а также укрепляет иммунитет.

  • 2

    Сыр

    В день рекомендуется употреблять примерно 100 грамм сыра. Этого достаточно, чтобы повысить заряд энергии, а также обогатить организм белком, кальцием и другими витаминами. Не у всех сортов сыра содержание сахара равно нулю, поэтому стоит внимательно отнестись к выбору это продукта.

  • 3

    Рыба

    Ни для кого не секрет, что рыба - ценный источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые играют в организме очень важную роль. Благодаря своему составу, рыба положительно действует на сердечно-сосудистую и нервную системы, снижает уровень "плохого" холестерина в крови, улучшает обмен веществ и стимулирует умственную активность.

  • 4

    Морепродукты

    Эти продукты не содержат сахара, но это не делает их менее вкусными и полезными. Морские деликатесы богаты на витамины, омега-3 жирные кислоты и другие вещества, поддерживающие работу всего организма.

  • 5

    Паста

    С макаронными изделиями нужно быть осторожнее. Диетологи говорят, что в составе пасты есть сахара, но они являются сложными, а не простыми углеводами. То есть, они усваиваются медленнее, поэтому дарят энергию и ощущение сытости на долгое время. Предпочтение нужно отдавать сортам грубого помола - они самые полезные и питательные. В такой пасте много ценных веществ и аминокислот, которые приносят организму много пользы.

В больших количествах не стоит: какими продуктами нельзя злоупотреблять

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Здоровье, Сахар, Продукты, Полезные свойства.
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