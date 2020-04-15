Как ухаживать за руками при самоизоляции

Новости шоу бизнеса:Если соблюдать нехитрые правила, кожа может по-прежнему оставаться здоровой.

В связи с угрозой заражения коронавирусом россияне стали мыть руки чаще обычного, а также периодически обрабатывать их антисептическими средствами, включая спирт.

Специалисты предупреждают, что результатом такого воздействия на кожу рук может стать дерматит.

Дерматологи рекомендуют избегать прямого контакта с химическими средствами, выполняя работы по дому или на участке. Лучше всего надеть на руки защитные перчатки — это избавит кожу от вредного воздействия щелочей, которое обычно приводит к появлению морщин и пигментации.

Выбирая мыло, которым планируете пользоваться длительное время, важно отдать предпочтение тем сортам, которые содержат увлажняющие компоненты. Например, алоэ.

В условиях самоизоляции не нужно забывать и об уходе за лицом. Специалисты советуют заменить ночной крем на несмываемые маски для лица — они лучше питают кожу во время сна.