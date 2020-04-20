Продукты, вызывающие вздутие живота

1 Жевательная резинка Жвачка без сахара провоцирует дискомфорт в животе. Если употреблять её в течение дня, то проблемы будут серьёзные. Пища сильно влияет на пищеварительную систему. В жевательной резинке содержатся сорбит и ксилит, которые ферментируются бактериями в кишечнике, вызывая сильное вздутие.

2 Молочные продукты Диетологи не рекомендуют употреблять молочные продукты, особенно при неполадках в пищеварении. Лактоза в составе молочки переваривается очень плохо. Вызвать неприятные ощущения способны даже сыр, мороженое.

3 Фрукты Многие фрукты содержат сложные сахара и крахмалы, способные вызвать неприятные ощущения - это яблоки, груши, бананы, изюм, чернослив — потребление такой пищи стоит ограничить.

4 Брокколи Овощи аналогичного семейства содержат углеводы с короткой цепью, которые трудно усваиваются. Это провоцирует дискомфорт. Лучше избегать овощей с темно-зелеными листьями, шпината и капусты, особенно если имеется, например, синдром раздраженного кишечника.

5 Фасоль и чечевица В бобах и чечевице имеется сахар под названием олигосахаридом, который труднее переваривается. Не нужно отказываться от клетчатки, предварительно замачивайте продукты перед приготовлением.

6 Пшеница Вздутие живота вызывает пшеница из-за непереносимости глютена. Вместо этого необходимо кушать киноа, гречиху, чистый овес. Иначе не избежать проблем с пищеварением.

7 Острая пища Из-за острой еды выделяется соляная кислота, вызывающая вздутие живота. Не нужно отказывать себе в удовольствии поесть остренького, Но сократить потребление острот стоит — выбирайте мягкие специи.

8 Пицца Глютен и большое количество соли в продукте — главные враги. Желудок и кишечник не скажут спасибо, если есть пиццу. Много натрия, задерживающего воду, оставляющего часть жидкости в кишечнике и вызывающего соответствующие ощущения. Не удивляйтесь газообразованию после поедания подобного продукта.

9 Кукуруза Кукуруза не самый полезный для пищеварительной системы — много целлюлозы, нерастворимых растительных волокон. Один початок не навредит, а вот большое количество кукурузы способно образовать проблемы в пищеварении.

10 Лук Продукты со сложными сахарами сильнее вредят животу. От них увеличивается риск желудочно-кишечных проблем. Много лука в рационе способно привести к вздутию.