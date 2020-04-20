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Продукты, вызывающие вздутие живота

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Продукты, вызывающие вздутие живота
23:27 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Дискомфорт в животе способен привести к проблемам, испортить планы, настроение, самочувствие.

  • 1

    Жевательная резинка

    Жвачка без сахара провоцирует дискомфорт в животе. Если употреблять её в течение дня, то проблемы будут серьёзные. Пища сильно влияет на пищеварительную систему. В жевательной резинке содержатся сорбит и ксилит, которые ферментируются бактериями в кишечнике, вызывая сильное вздутие.

  • 2

    Молочные продукты

    Диетологи не рекомендуют употреблять молочные продукты, особенно при неполадках в пищеварении. Лактоза в составе молочки переваривается очень плохо. Вызвать неприятные ощущения способны даже сыр, мороженое.

  • 3

    Фрукты

    Многие фрукты содержат сложные сахара и крахмалы, способные вызвать неприятные ощущения - это яблоки, груши, бананы, изюм, чернослив — потребление такой пищи стоит ограничить.

  • 4

    Брокколи

    Овощи аналогичного семейства содержат углеводы с короткой цепью, которые трудно усваиваются. Это провоцирует дискомфорт. Лучше избегать овощей с темно-зелеными листьями, шпината и капусты, особенно если имеется, например, синдром раздраженного кишечника.

  • 5

    Фасоль и чечевица

    В бобах и чечевице имеется сахар под названием олигосахаридом, который труднее переваривается. Не нужно отказываться от клетчатки, предварительно замачивайте продукты перед приготовлением.

  • 6

    Пшеница

    Вздутие живота вызывает пшеница из-за непереносимости глютена. Вместо этого необходимо кушать киноа, гречиху, чистый овес. Иначе не избежать проблем с пищеварением.

  • 7

    Острая пища

    Из-за острой еды выделяется соляная кислота, вызывающая вздутие живота. Не нужно отказывать себе в удовольствии поесть остренького, Но сократить потребление острот стоит — выбирайте мягкие специи.

  • 8

    Пицца

    Глютен и большое количество соли в продукте — главные враги. Желудок и кишечник не скажут спасибо, если есть пиццу. Много натрия, задерживающего воду, оставляющего часть жидкости в кишечнике и вызывающего соответствующие ощущения. Не удивляйтесь газообразованию после поедания подобного продукта.

  • 9

    Кукуруза

    Кукуруза не самый полезный для пищеварительной системы — много целлюлозы, нерастворимых растительных волокон. Один початок не навредит, а вот большое количество кукурузы способно образовать проблемы в пищеварении.

  • 10

    Лук

    Продукты со сложными сахарами сильнее вредят животу. От них увеличивается риск желудочно-кишечных проблем. Много лука в рационе способно привести к вздутию.

  • 11

    Грибы

    В грибах содержатся полиолы, особый тип сахарного спирта, содержащего больше калорий, чем сахар. Сахарные спирты вызывают неприятные ощущения.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Вздутие живота, Вздутие, Советы медиков, Причина вздутия.
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