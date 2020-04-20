Защита глаз: продукты, которые помогут улучшить зрение и сохранить здоровье глаз

1 Морковь Вот возьмем морковь, например. В ней есть витамин А и его предшественник бета-каротин. Витамин А нужен для образования родопсина, белка который поглощает свет в сетчатке. Витамин А также необходим для нормального функционирования роговицы и мембран, окружающих глаз. Также в моркови содержится калий и клетчатка, мало калорий и практически ни грамма жира. Приготовьте овощное рагу с морковными палочками, украсьте салат тертой морковью или подавайте в качестве полезного гарнира.

2 Апельсины Апельсины полезны для зрения из-за содержания в нем витамина С. Витамин С является прекрасным антиоксидантом, который организм использует для образования соединительной ткани и для здоровья сосудов, включая те, что находятся непосредственно внутри глаз. Апельсины также содержат калий, клетчатку, кальций и фолиевую кислоту — все, что нужно для улучшения зрения. Их можно брать с собой для перекуса или приготовить вкусный и освежающий сок в любое время дня.

3 Клубника В клубнике также есть большое количество витамина С, что поможет защитить глаза от возрастных изменений, укрепит соединительную ткань и сосуды в глазу. В клубнике содержится фолиевая кислота (витамин B9), клетчатка и целый ряд фитохимикатов. Кушайте свежую клубнику просто так или украсьте ее взбитыми сливками и орехами. Подавайте ее с греческим йогуртом или овсяной кашей для вкусного и полезного завтрака. Можно даже приготовить винегрет с клубникой или добавить в салат с курицей.

4 Сладкий картофель В сладком картофеле полно витамина А, бета-каротина, калия и клетчатки, так же как и в моркови. Все эти питательные вещества можно с легкостью получить из своего рациона, так как вкус этого картофеля придется по нраву даже самому придирчивому гурману. Попробуйте запеченный в оливковом масле сладкий картофель или запекайте его с другими не менее полезными овощами, такими как фасоль, лук, вареный шпинат и орехами. Отдохните немного от традиционного картофеля-фри и приготовьте свой из сладкого картофеля с добавлением небольшого количества мелассы. Или попробуйте кассероль с этим прекрасным овощем. Очень вкусная еда!

5 Устрицы Устрицы полезны для глаз, потому что в них есть цинк. Если этот морепродукт не по вкусу, тогда этот минерал можно получать из орехов, говядины или свинины, хотя в устрицах его больше всего. Можно купить консервированные устрицы, есть их вареными, копчеными или сырыми на закуску, а также приготовить рагу.

6 Шпинат Шпинат связан со здоровьем глаз, потому что содержит лютеин, который связан с витамином А. Исследования показывают, что те, кто едят богатые лютеином зеленые листовые овощи, имеют минимальный риск развития дегенерации желтого пятна. Шпинат богат железом, витамином К и фолиевой кислотой, в нем совсем мало калорий. На листьях салата можно красиво подавать салат или класть листочек в сэндвич. Отварной шпинат можно подавать в качестве вкусного и полезного гарнира или добавлять в массу других блюд.

7 Грецкие орехи Орехи полезны для глаз из-за содержащего в них витамина Е, значительного количества альфа-линоленовой кислоты, которая является растительным аналогом омег-3 жирных кислот. В них также много цинка и других минералов, плюс некоторых витаминов группы В. Кушайте их в сыром виде вместе с фруктами, посыпайте ими салаты, тосты или добавляйте их к отварным зеленым овощам.