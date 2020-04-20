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Продукты для мозга: продукты питания, которые могут помочь улучшить память

Продукты для мозга: продукты питания, которые могут помочь улучшить память
22:53 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Небольшая коррекция рациона, в который необходимо включить продукты для мозга, может существенно улучшить работу этого самого загадочного органа человека.

Когнитивное снижение происходит естественным образом как часть процесса старения, но плохое питание может значительно повысить риск возникновения когнитивных расстройств - деменции и болезни Альцгеймера. К счастью, возможно улучшить память, концентрацию и общее состояние мозга, употребляя следующие продукты.

Орехи и семена

Они являются отличными источниками омега-3 жирных кислот, которые способствуют нормальной работе мозга. В частности, грецкие орехи, семена Чиа и миндаль содержит высокий уровень магния, важнейшего минерала, который защищает от болезни Альцгеймера, а также редкие омега-3 жирные кислоты и витамин Е.

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Жирная рыба

Жирные сорта рыбы - лосось, скумбрия, сельдь, тунец и сардины, также являются отличными источниками омега-3 жирных кислот. Они улучшают умственные способности и стимулируют кровообращение в мозге; создают защитные мембраны вокруг клеток мозга, чтобы предотвратить повреждение, вызванное свободными радикалами.

Мясо птицы

Птица является отличным источником высококачественного белка, стимулирующего производство химических веществ - дофамина и норадреналина. Как нейротрансмиттеры, они регулируют стресс и реакцию мозга на борьбу или бегство.

Цельные зерна

Цельное зерно богато комплексными витаминами группы В: тиамином, рибофлавином, пантотеновой кислотой, которые предотвращают воспаление и защищают жизненно важные когнитивные функции.

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Натуральный йогурт

Йогурт и другие ферментированные продукты "выращивают" полезные кишечные бактерии, которые способствуют регулярному опорожнению кишечника. Известно, что кишечные бактерии регулируют расстройства настроения, минимизируют стресс и уменьшают тревожность.

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Питание, Мозг, Здоровье, Продукты, Польза.
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