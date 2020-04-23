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ТОП-5 лучших преимуществ алоэ вера для здоровья

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ТОП-5 лучших преимуществ алоэ вера для здоровья
23:40 Чт, 23 Апрель 2020 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Это растение обладает целым рядом лечебных свойств для здоровья человека.

  • 1

    Замедляет старение кожи

    Исследование показало, что нанесение Алоэ вера на кожу лица или тела увеличивает производство коллагена и повышает степень эластичности. Одно научное исследование предположило, что Алоэ способно снизить проявление эритемы или покраснения кожи. 

  • 2

    Лечит ожоги

    Алоэ вера — эффективное средство для наружного применения при ожогах первой и второй степени. Наносите гель на основе этого растения на места ожогов для того, чтобы ускорить заживляющий процесс.

  • 3

    Снижает уровень сахара в крови

    Это прекрасный продукт для диабетиков. Исследования предполагают, что употребление экстракта Алоэ вера увеличивает чувствительность к инсулину и помогает лучше управлять показателями сахара в крови.

  • 4

    Борется с запорами

    Млечный сок Алоэ вера — клейкая желтая субстанция, которая находится непосредственно под кожурой листьев. Им часто лечат запоры в некоторых странах. Сок содержит компонент под названием алоин или барбалоин, обладающий слабительным эффектом.

  • 5

    Защищает зубы

    В ходе одного из исследований чистый сок Алоэ вера был настолько же эффективен при полоскании полости рта и снижении количества микробного налета, как и специальные средства для полоскания.

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Здоровье, Алоэ вера, Советы медиков, Свойства алоэ вера.
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