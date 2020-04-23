ТОП-5 лучших преимуществ алоэ вера для здоровья

1 Замедляет старение кожи Исследование показало, что нанесение Алоэ вера на кожу лица или тела увеличивает производство коллагена и повышает степень эластичности. Одно научное исследование предположило, что Алоэ способно снизить проявление эритемы или покраснения кожи.

2 Лечит ожоги Алоэ вера — эффективное средство для наружного применения при ожогах первой и второй степени. Наносите гель на основе этого растения на места ожогов для того, чтобы ускорить заживляющий процесс.

3 Снижает уровень сахара в крови Это прекрасный продукт для диабетиков. Исследования предполагают, что употребление экстракта Алоэ вера увеличивает чувствительность к инсулину и помогает лучше управлять показателями сахара в крови.

4 Борется с запорами Млечный сок Алоэ вера — клейкая желтая субстанция, которая находится непосредственно под кожурой листьев. Им часто лечат запоры в некоторых странах. Сок содержит компонент под названием алоин или барбалоин, обладающий слабительным эффектом.