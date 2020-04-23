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Укрепляет иммунитет: ягода, которая не уступает своими целебными свойствами

Укрепляет иммунитет: ягода, которая не уступает своими целебными свойствами
22:28 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: unsplash.co

Новости шоу бизнеса:Клюква повышает иммунитет и укрепляет общее здоровье, что в сезон распространения вирусов очень кстати.

Стоимость имбиря и лимонов значительно усилилась на фоне пандемии коронавируса. Это связано с увеличением спроса на эти продукты, которые стали самыми популярными для профилактики COVID-19. Однако существуют и более доступные средства для защиты от опасного недуга.

Оказывается, существует ягода, которая является отечественным аналогом зарубежным лимонам и имбирю. Речь идёт о клюкве. Употребление клюквы при простуде может за кратчайший срок излечить человека без использования медицинских препаратов.

Сейчас в продаже есть импортная клюква, однако больше всего рекомендуют покупать именно дикорастущую клюкву, поскольку она полезнее своих зарубежных аналогов.

Чем нужно питаться при воспалении легких?

Ее не надо употреблять в большом количестве, достаточно маленьких доз, по 50 граммов, но каждый день. Лучше не делать горячие напитки из клюквы, а добавлять в холодные напитки - чаи, компоты, отвары. Можно размолоть клюкву, смешать сок с чаем, а в гущу добавить мед, перемешать и съесть как десерт. Если вы принимали клюкву в чистом виде, обязательно сполосните рот, потому что она довольно быстро разъедает зубную эмаль.

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Все по теме:

Здоровье, Имбирь, Иммунитет, Польза, Клюква, Лимон, Коронавирус, Covid-19.
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