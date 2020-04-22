Чем нужно питаться при воспалении легких?

Новости шоу бизнеса:Диетический рацион при пневмонии рассчитан на быстрое выздоровление, повышение сопротивляемости организма к инфекции, разгрузку пищеварительной системы.

Воспаление легких характеризуется интоксикацией и яркой клинической картиной. Заболевание требует определенного режима, включая правильно подобранное питание.

При пневмонии рекомендуют придерживаться стола по Певзнеру No13 в острый период и стола No15 во время восстановления. Рассказываем подробнее особенности питания во время пневмонии.

Принципы питания по столу No13

Первые дни болезни сопровождаются слабостью, лихорадкой, воспалительными процессами. В таком случае необходим щадящий режим питания. В первые 3-5 дней рекомендуется пить около 2,5 литров очищенной воды, на голодный желудок. Желательно дополнительно пить воду со свежевыжатым лимонным/апельсиновым соком. В напитках содержится много витамина С, снижающего интоксикацию, усиливающего иммунитет.

Рекомендуется выпивать чай с мятой, шалфеем, цветами липы, шиповником. Благодаря травам увеличивается диурез, потоотделение, ускоряется выведение болезнетворных токсинов, продуктов жизнедеятельности бактерий, вызывающих воспаление лёгких. При заболевании должно в рационе присутствовать тёплое молоко, смешанное с топленым сливочным маслом. Напиток насыщает кальцием, белками, жирами, необходимыми для усиления иммунитета.

Если пациент в состоянии питаться самостоятельно, необходимо включить в рацион легкие овощные супы на мясном бульоне, супы-пюре или бульон. Грубые продукты и блюда пока не стоит употреблять, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему.

Уменьшение температуры и выраженности интоксикации говорит о том, что необходимо потихоньку добавлять в рацион более калорийные продукты. Отлично подойдут при снижении проявлений болезни яйца, мясные/рыбные котлеты, хлеб из цельнозерновой муки, овощи, фрукты, хорошо разваренные каши, молочка, растительные масла (до 5 столовых ложек в сутки).

Вышеназванная пища направлена на восстановление клеток и тканей легкого, обеспечит строительным материалом, повысит защитные свойства организма.

Не рекомендованы к употреблению при пневмонии следующие виды пищи:

Сахар. Его следует заменить фруктозой, мёдом, листьями стевии, тростниковым сахаром.

Алкоголь снижает сопротивляемость организма, увеличивает интоксикацию в крови.

Бобовые, белокочанная капуста увеличивают газообразование в кишечнике, вздутие живота, резкий приток крови к пищеварительному тракту, замедлят восстановление легочной ткани.

Хлебобулочные изделия из белой очищенной пшеничной муки, макаронные изделия, картофель, белый рис. Это углеводы быстрой группы, разрешенные только людям с высокой физической активностью.

Копчености, пряные и острые блюда усиливают кровоток в желудке и кишечнике, уменьшают его в дыхательной системе и замедляют восстановление.

Жареные блюда. Из-за окисления растительных масел при высокой температуре уменьшится сурфактант, при пневмонии его и так мало.

Принципы питания по столу No15

Питаться по данной системе необходимо, когда интоксикация почти прошла, но дыхательные пути не очищены от мокроты, легкие не восстановились. Подобное питание должно исключать газировку, острую, пряную еду, копчености, продукты с быстрыми углеводами (картофель, белый рис и тд).

Каши можно есть более сухие, супы на мясном бульоны с обычными овощами, но без зажарки. Овощи и фрукты не подвергаются ограничению в количестве. Молочные продукты должны быть в рационе утром и вечером.

Работу кишечника потребуется налаживать после приёма антибиотиков, сопровождающего лечение. Для этого потребуетс устраивать эубиотический ужин: за полчаса до отбоя выпить кефир или на выбор съесть отварную свёклу, морковь, репу, гречневую кашу без мяса. В данных продуктах содержится полезная для органа клетчатка, другие компоненты для приведения в норму микрофлоры. Благодаря им он тоже восстановится после пневмонии.