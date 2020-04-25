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Холодная еда замедляет обмен веществ: какие продукты нужно разогревать перед употреблением

Холодная еда замедляет обмен веществ: какие продукты нужно разогревать перед употреблением
09:39 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые определили несколько продуктов, которые желательно разогревать перед употреблением.

Иногда бывает лень разогревать некоторые блюда перед употреблением, и мы едим их холодными, не подозревая, как это может навредить здоровью. 

Жирные мясные блюда

В твердом виде холодное мясо, например, из такого тяжелого для желудка блюда как плов, будет долго переваривается и с высокой вероятностью вызовет проблемы с пищеварением.

Холодная вода + еда

Некоторые исследователи считают, что если запивать еду холодной водой, то это замедлит работу пищеварительной системы. Также холодная вода препятствует переработке жиров из пищи, которые под ее воздействием становятся более плотными и не растворяются.

Красное мясо

Этот вида мяса в целом тяжело переваривается организмом. А в холодном виде это происходит еще сложнее. Мясо может проходить из желудка в тонкий кишечник, не переварившись до конца. В кишечник попадают бактерии, его работа нарушается, мясо так и не усваивается должным образом к тому же мешает усвоению других продуктов.

Самые полезные сочетания привычных продуктов

Суп на бульоне

Первые блюда, которые приготовлены на основе бульона, содержат много животных жиров. Чтобы организм мог их быстро и без негативных последствий переработать, блюдо должно быть разогретым, а жир - растопленным.

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Питание, Здоровье, Продукты, Польза.
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