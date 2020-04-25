Неожиданное средство от инфарктов: обычная соль может предотвратить заболевания сердца

Новости шоу бизнеса:Замена обычной соли на йодированную способна предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые отметили, что йодированная соль содержит калий, который полезен для сердечной мышцы и снижает артериальное давление. Если отказаться от обычной богатой натрием соли, то его потребление снизится, что тоже благоприятно влияет на сердце.

Специалисты проанализировали данные о количестве сердечно-сосудистых заболеваний в КНР, где потребление натрия в два раза превышает рекомендованную ВОЗ норму. Так, в 2015 году в Китае более двух миллионов человек умерли из-за повышенного давления.

Исследователи утверждают, что использование обогащенной калием соли позволит ежегодно предотвратить 460 тысяч смертей — в том числе 208 тысяч из-за инсультов и 175 тысяч из-за других болезней сердца. Также эти меры почти на 750 тысяч могут уменьшить количество несмертельных недугов, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, включая 365 тысяч инсультов и 147 тысяч инфарктов.

Кроме того, замена обычной соли на йодированную помогает снизить число пациентов с хроническими болезнями почек.

"Наши исследования показали, что использования обогащенных калием заменителей соли может предотвратить одну из девяти смертей от сердечно-сосудистых-заболеваний в Китае", — сказал один из ведущих авторов работы Джейсон Ву.

При этом ученые добавили, что существует вероятность осложнений из-за переизбытка калия. Они отметили, что в этом случае необходимо тщательно следить за его количеством в организме и регулярно проводить обследования пациентов с предрасположенностью к заболеваниям почек.