Есть их нужно, но не натощак: продукты, которые нельзя употреблять на голодный желудок

1 Цитрусовые Апельсины и грейпфруты раздражают пустой пищевод, поэтому стакан сока или половинка фрукта за завтраком — плохая идея. Тем не менее это отличный источник витамина C, который станет прекрасным десертом после обеда или ужина.

2 Бананы Безобидный фрукт, съеденный натощак, может негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Высокое содержание магния и кальция также нарушает кальциево-магниевый баланс и увеличивает нагрузку на сердце.

3 Кофе Самый желанный напиток по утрам сильно раздражает пустой желудок. Лучше всего пить кофе уже после завтрака или во время ланча. Но не все готовы начинать утро с чашки чая и овсянки — для многих это слишком радикальные меры. Чтобы минимизировать вред от утреннего американо, нужно немного снизить кислотность напитка, например, добавить туда молоко, сливки или кокосовое масло (вариант для веганов).

4 Выпечка Кофе с круассаном — классика кинематографичного завтрака, но это огромный стресс для желудка. Дрожжи, которые добавляют в выпечку, раздражают слизистую желудка, это может стать причиной довольно длительного дискомфорта в течение дня.

5 Груши Этот фрукт имеет в составе очень грубую клетчатку, которая сильно раздражает пустой желудок. Как и бананы, груши лучше есть через час-два после основного приема пищи.

6 Холодные газированные напитки Холодные и газированные напитки сужают сосуды желудка и ухудшают местное кровообращение, а это, в свою очередь, затрудняет переваривание пищи. Лучше всего утолить жажду с утра простой водой с долькой лимонного сока.