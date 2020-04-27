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Есть их нужно, но не натощак: продукты, которые нельзя употреблять на голодный желудок

Есть их нужно, но не натощак: продукты, которые нельзя употреблять на голодный желудок
02:28 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Для людей с чувствительным желудком и для адептов здорового образа жизни существуют исключения - продукты, которые не стоит есть натощак.

  • 1

    Цитрусовые

    Апельсины и грейпфруты раздражают пустой пищевод, поэтому стакан сока или половинка фрукта за завтраком — плохая идея. Тем не менее это отличный источник витамина C, который станет прекрасным десертом после обеда или ужина.

  • 2

    Бананы

    Безобидный фрукт, съеденный натощак, может негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Высокое содержание магния и кальция также нарушает кальциево-магниевый баланс и увеличивает нагрузку на сердце.

  • 3

    Кофе

    Самый желанный напиток по утрам сильно раздражает пустой желудок. Лучше всего пить кофе уже после завтрака или во время ланча. Но не все готовы начинать утро с чашки чая и овсянки — для многих это слишком радикальные меры. Чтобы минимизировать вред от утреннего американо, нужно немного снизить кислотность напитка, например, добавить туда молоко, сливки или кокосовое масло (вариант для веганов).

  • 4

    Выпечка

    Кофе с круассаном — классика кинематографичного завтрака, но это огромный стресс для желудка. Дрожжи, которые добавляют в выпечку, раздражают слизистую желудка, это может стать причиной довольно длительного дискомфорта в течение дня.

  • 5

    Груши

    Этот фрукт имеет в составе очень грубую клетчатку, которая сильно раздражает пустой желудок. Как и бананы, груши лучше есть через час-два после основного приема пищи.

  • 6

    Холодные газированные напитки

    Холодные и газированные напитки сужают сосуды желудка и ухудшают местное кровообращение, а это, в свою очередь, затрудняет переваривание пищи. Лучше всего утолить жажду с утра простой водой с долькой лимонного сока.

  • 7

    Острая еда

    Любители острого зачастую добавляют красный перец в утренний омлет. И этим доставляют себе дискомфорт. Сам перец не раздражает слизистую благоадря белку капсаицину, который связывается с нервными окончаниями. При этом никакого повреждения нет, но есть ощущение раздражения, что, согласитесь, не очень приятно. По этой причине перечницу лучше отложить до обеда.

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Питание, Здоровье, Вред, Польза, Голодный желудок, Натощак.
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