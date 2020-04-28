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ТОП 7 натуральных средств против укусов насекомых

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ТОП 7 натуральных средств против укусов насекомых
23:33 Сегодня Телеграф narodmed.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если вас покусали комары, не беда - с назойливым зудом можно справиться с помощью подручных средств.

  • 1

    Эфирное масло кошачьей мяты (валерианы)

    Отличным средством при укусах комаров и мошек считается масло кошачьей мяты (валерианы). Оно обладает противовоспалительными свойствами и эффективно борется с отеками и зудом.

    Вместо него можно использовать масло чайного дерева.

  • 2

    Сода

    Сода эффективно успокаивает кожу. Чтобы унять зуд с помощью соды, смешай ее с водой, нанеси на бинт или марлю и приложи к месту укуса или просто смазывай этой смесью пораженные участки.

  • 3

    Лед

    К месту укуса можно приложить обычный лед, который действует как местная анестезия и снимает припухлость.

  • 4

    Уксус

    Уксус помогает облегчить зуд. Разведи 9% уксус с водой в соотношении 1:3 и протирай этой смесью зудящие комариные укусы.

  • 5

    Алоэ

    Алоэ успокаивает раздраженную кожу. Кашица из алоэ используется в качестве аппликаций на пораженные участки кожи не только при укусах насекомых, но и при угревой сыпи, ссадинах и солнечных ожогах.

  • 6

    Мед

    Мед убивает бактерии. Это природный антибиотик, который хорошо заживляет ранки от расчесанных укусов насекомых.

  • 7

    Базилик

    Базилик облегчает зуд. Из базилика можно сделать не только соус песто, но и отличное средство от комаров. Залей кипятком высушенные листья базилика и дай им настояться. Затем окуни ватный спонж или кусочек марли в настой и приложи к месту укуса. Ты сразу почувствуешь, как зуд начнет уменьшаться.

Продукты, которые очищают сосуды

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Здоровье, Насекомые, Зуд, Укус насекомых, Как избавится от зуда.
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