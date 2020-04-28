ТОП 7 натуральных средств против укусов насекомых

Эфирное масло кошачьей мяты (валерианы)
Отличным средством при укусах комаров и мошек считается масло кошачьей мяты (валерианы). Оно обладает противовоспалительными свойствами и эффективно борется с отеками и зудом.
Вместо него можно использовать масло чайного дерева.
Сода
Сода эффективно успокаивает кожу. Чтобы унять зуд с помощью соды, смешай ее с водой, нанеси на бинт или марлю и приложи к месту укуса или просто смазывай этой смесью пораженные участки.
Лед
К месту укуса можно приложить обычный лед, который действует как местная анестезия и снимает припухлость.
Уксус
Уксус помогает облегчить зуд. Разведи 9% уксус с водой в соотношении 1:3 и протирай этой смесью зудящие комариные укусы.
Алоэ
Алоэ успокаивает раздраженную кожу. Кашица из алоэ используется в качестве аппликаций на пораженные участки кожи не только при укусах насекомых, но и при угревой сыпи, ссадинах и солнечных ожогах.
Мед
Мед убивает бактерии. Это природный антибиотик, который хорошо заживляет ранки от расчесанных укусов насекомых.
Базилик
Базилик облегчает зуд. Из базилика можно сделать не только соус песто, но и отличное средство от комаров. Залей кипятком высушенные листья базилика и дай им настояться. Затем окуни ватный спонж или кусочек марли в настой и приложи к месту укуса. Ты сразу почувствуешь, как зуд начнет уменьшаться.