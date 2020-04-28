ТОП 7 натуральных средств против укусов насекомых

1 Эфирное масло кошачьей мяты (валерианы) Отличным средством при укусах комаров и мошек считается масло кошачьей мяты (валерианы). Оно обладает противовоспалительными свойствами и эффективно борется с отеками и зудом. Вместо него можно использовать масло чайного дерева.

2 Сода Сода эффективно успокаивает кожу. Чтобы унять зуд с помощью соды, смешай ее с водой, нанеси на бинт или марлю и приложи к месту укуса или просто смазывай этой смесью пораженные участки.

3 Лед К месту укуса можно приложить обычный лед, который действует как местная анестезия и снимает припухлость.

4 Уксус Уксус помогает облегчить зуд. Разведи 9% уксус с водой в соотношении 1:3 и протирай этой смесью зудящие комариные укусы.

5 Алоэ Алоэ успокаивает раздраженную кожу. Кашица из алоэ используется в качестве аппликаций на пораженные участки кожи не только при укусах насекомых, но и при угревой сыпи, ссадинах и солнечных ожогах.

6 Мед Мед убивает бактерии. Это природный антибиотик, который хорошо заживляет ранки от расчесанных укусов насекомых.