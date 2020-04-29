Хлеб быстро плесневеет: в чем может быть причина

Новости шоу бизнеса:Что делать, если после покупки хлеба на третьи-четвертые сутки появляется плесень. В чем может быть причина?

Причины могут быть две: либо вы уже купили испорченный продукт, либо не соблюдаете условия хранения.

В первом случае стоит быть внимательнее при выборе. Не берите хлеб в отпотевших пакетах. Влажная среда — идеальные условия для разрастания грибков плесени. Лучше взять в бумаге или без упаковки.

Еще плесень любит тепло. Если температура в помещении выше 20 градусов, быстрой порчи хлеба не миновать. Храните его в прохладном месте при относительной влажности не более 60%. Если таких условий создать не можете, прячьте хлеб в холодильник.

В доме не жарко, влажность нормальная, а хлеб все равно быстро заплесневел? Наверняка, он у вас в полиэтиленовом пакете. В такой упаковке нет вентиляции, что и помогает расти грибку. Проделывайте небольшие отверстия в пакетах, чтоб хлеб мог "дышать".

Лучше всего выпечка хранится в бумажных пакетах, льняных или хлопковых мешочках. Так хлеб дольше остается свежим и успевает съедаться до появления плесени. А если при его приготовлении использовалось качественное сырье и не нарушались санитарные нормы, продукт и вовсе не заплесневеет.

За неимением таких мешочков хлеб можно просто завернуть в вафельное или льняное полотенце.

Если кладете хлеб в хлебницу, держите ее в чистоте. Регулярно убирайте крошки, раз в неделю мойте и хорошо высушивайте. В условиях повышенной влажности насыпьте в угол хлебницы немного соли или положите очищенную картофелину. Так защитите продукт от плесени.

Если только собираетесь приобрести хлебницу, отдавайте предпочтение металлическим моделям из нержавеющей стали: материал прочный, простой в уходе и не впитывает посторонние запахи. Деревянные хлебницы тоже хороши, только за ними требуется особый уход. Иначе дерево рассохнется или заплесневеет вместе с хлебом.