Защитит Ваши кости: чем полезен чернослив

Новости шоу бизнеса:Американские ученые провели исследование, результаты которого показали, что регулярное употребление чернослива защищает от развития заболевания костей.

Сушенные сливы содержат в своем составе множество витаминов и полезных веществ, которые укрепляют иммунитет, защищая тем самым организм от появления различных заболеваний.

Так, специалисты провели эксперимент, участие в котором взяли женщины. Их разделили на две группы. Первая группа в течение нескольких месяцев ежедневно употребляла чернослив, а вторая - сушенные яблоки.

Результаты исследования показали, что у женщин из первой группы риск появления остеопороза был значительно ниже, потому что у них наблюдалась высокая прочность костей.

Дело в том, что чернослив богат на кальций, магний, фосфор, цинк, железо, которые улучшают плотность костей, защищая их от ломкости.

К слову, остеопороз - это заболевание, которое разрушает структуру костей. Особенно подвержены его риску женщины в возрасте от 50 лет.