Как вылечить кашель: целебные свойства аниса, фенхеля и тмина

1 Анис Анис издавна используют в качестве пряности: в его эфирном масле есть анетол и метилхавикол. Они и придают анису лечебные свойства. Кроме антисептического действия, анис обладает отхаркивающим эффектом, уменьшает одышку, поэтому подходит для лечения кашля, бронхитов, ларингитов. Нужно растолочь чайную ложку сухих семян аниса, залить стаканом кипятка, настоять 20 минут. Затем процеживаем и делим дозу на 4 приема. Пьется настой перед едой.

2 Фенхель В народе фенхель называют анисовым укропом. Его перистые листья похожи на зелень укропа, а вот запах напоминает анис. Вкус фенхеля немного жгучий и сладковатый. Зелень и сочные черешки овощной разновидности этого растения используют в пищу, а семена применяют в препаратах от кашля. Дома стаканом кипятка можно залить 2 столовые ложки сухих семян фенхеля, настоять и процедить. Принимают при кашле по трети стакана 3 раза в день. Кстати, настой улучшает пищеварение.