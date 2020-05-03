Неожиданно, но факт: пицца может быть частью здорового питания

Новости шоу бизнеса:Ученый Сильвано Галлус рекомендует употреблять только итальянскую пиццу и воздерживаться от того, чтобы заказывать вместе с ней пепперони.

Радостную новость для многомиллионной армии любителей пиццы донес итальянский учёный Сильвано Галлус. Он доказал, что пицца может быть частью здоровой диеты и даже уже получил за это открытие Шнобелевскую премию.

Эпидемиолог из Милана Сильвано Галлус некоторое время назад удостоился малопрестижной Шнобелевской премии за свое исследование, в котором он доказал, что употребление пиццы является свидетельством здоровой и сбалансированной диеты.

Вручение этой награды не обрадовало ученого, и он поспешил выступить с объяснениями результатов своего исследования, которое может показаться на первый взгляд странным. Хорошо известно, что пицца относится к категории фастфуда, а он вряд ли может быть полезным для здоровья человека. Но итальянский учёный уверяет, что никаких ошибок он не совершил. Более того, ученый лично поднялся на сцену и получил Шнобелевскую премию, чем вызвал бурю аплодисментов, поскольку подавляющее большинство лауреатов этой награды за ней не являются.

"Что же именно мы обнаружили в ходе нашего исследования? - Рассказывает профессор Галлус. - Мы выяснили, что регулярно употребляющие пиццу люди имеют сниженный риск опухолей пищеварительной системы и инфаркта миокарда. При этом мы говорим только о пицце, которая была изготовлена и употреблена в Италии, и сама по себе она стопроцентно здоровой не является. Но в её состав входят многие ингредиенты средиземноморской диеты, которые уже давно относятся к здоровому образу жизни".

По словам ученого, если итальянец употребляет пиццу, то это может свидетельствовать о том, что он также придерживается и других аспектов средиземноморской диеты, приносящих немалую пользу для здоровья. При этом он настоятельно рекомендует употреблять только итальянскую пиццу и воздерживаться от того, чтобы заказывать вместе с ней пепперони.