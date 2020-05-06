Маска, скраб и отбеливатель для зубов: полезные свойства морской соли

1 Маска для лица И соль, и мед известны противовоспалительными свойствами: они успокаивают кожу, удерживают влагу в ее слоях. Смешайте две чайные ложки морской соли мелкого помола с четырьмя чайными ложками меда. Пастообразную смесь распределите по очищенной сухой коже, исключая участки вокруг глаз. Держите 10-15 минут. Перед умыванием смочите полотенце в теплой водичке и аккуратно отожмите. Положите его на лицо на 30 секунд. Проведите отшелушивание круговыми движениями пальцев, потом хорошенько промойте кожу прохладной водой.

2 Скраб для тела Соль – естественный эксфолиант, который избавляет от омертвевших клеток кожи. Она также смягчает и восстанавливает гидратацию. Сделайте смесь из четверти стакана соли и половины стакана оливкового или мягкого кокосового масла. При желании добавьте 10 капель любимого эфирного масла. Протирайте кожу круговыми движениями. Соляные гранулы могут быть абразивными, поэтому сначала изучите реакцию кожи с помощью небольшого количества средства.

3 Солевая ванна Соль вбирает в себя загрязнения и токсины, глубоко чистит поры. Минералы формируют на коже защитный барьер и удерживают влагу. Чтобы получить эти удовольствия, треть стакана морской соли засыпьте в теплую ванну, перемешайте и полежите в ней 15-30 минут.

4 Лечение перхоти Соль размягчает «хлопья», налаживает циркуляцию крови в коже головы. Еще она поглощает излишки влаги, масел, что тоже противодействует грибку. На кожу головы нанесите одну-две чайные ложки и медленно массируйте влажными ладонями в течение 10-15 минут. Вымойте волосы любимым шампунем и обработайте бальзамом. Результат не заставит себя долго ждать.

5 Отбеливатель зубов Соль и пищевая сода – мягкие абразивы, эффективные против пятен и для осветления оболочек. Кроме того, соль – природный источник фтора, который очень важен для ротовой полости. Смешайте чайную ложку соли и две чайные ложки соды. Опустите смоченною в воде щетку в смесь и почистите зубы. Если вкус слишком неприятный, добавьте чуть-чуть зубной пасты.

6 Натуральный ополаскиватель Соль хорошо дезинфицирует: уничтожает бактерии, из-за которых плохо пахнет изо рта и развивается гингивит. Возьмите половину чайной ложки соли, столько же соды и четверть стакана воды. Когда соль растворится, прополощите рот. Затем хорошенько ополосните его водой.

7 Осветление ногтей Соль смягчает кутикулу и укрепляет ногти. А если к ней на помощь придут пищевая сода и лимон, то уменьшится пожелтение и потускнеют нежелательные пятна на ноготках. Смешайте по чайной ложке соли, пищевой соды и лимонного сока в половине чашки теплой воды. Замочите ногти в миске с раствором на 10 минут, затем почистите мягкой щеткой. Тщательно промойте руки, так как оставшийся лимон может вызвать раздражение.

8 Текстурирование волос Хотите, чтобы волосы выглядели густыми и здоровыми, будто живете у океана? Растворите в чашке теплой воды столовую ложку морской соли. Затем смешайте столовую ложку растопленного нерафинированного кокосового масла с таким же количеством кондиционера для волос. Соедините две смеси, хорошенько перемешайте и распылите на волосы, подсушенные полотенцем.

9 Глаза без отеков Можете успокоить опухшие очи и убрать вокруг них лишнюю жидкость благодаря противовоспалительному действию соли. Для этого размешайте чайную ложку морской соли в двух стаканах теплой воды, пока она не растворится. Возьмите половинку ватного диска, впитайте в него раствор и положите компресс вокруг глаз.