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Главное не опускать руки: советы психолога при увольнении с работы

Главное не опускать руки: советы психолога при увольнении с работы
18:31 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:После увольнения человек проходит несколько стадий.

В первые дни после увольнения не стоит копаться в причинах случившегося. Однако необходимо позволить себе выражать эмоции. Признайтесь хотя бы самому себе в том, что сложившаяся ситуация тревожит вас, а лучше поговорите с близкими о своих переживаниях.

Вслед за первой стадией наступает принятие ситуа­ции и период оптимизма. Уволенному работнику кажется, что найти новое место не так уж сложно. Именно в это время стоит наиболее активно действовать – рассылать резюме, встречаться с потенциальными работодателями, осваивать что-то новое. Учтите, период оптимизма не будет длиться вечно – человек испытывает такой эмоциональный подъём не более трёх месяцев.

Если же за эти три месяца работу найти не удаётся, многие впадают в апатию. Здесь важно не опускать руки. Помните, каждый отказ приближает вас к цели.

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Если вам уже отказали в десяти местах, значит, вероятность положительного ответа возрастает в разы. Ведь, по статистике, хоть одно из собеседований должно быть удачным! Кроме того, каждая встреча с работодателем даёт вам опыт и уверенность в себе, ведь страшно лишь в первый раз!

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Здоровье, Психология, Увольнение, Психолог, Увольнение с работы.
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