Приводит давление в норму: польза томатного сока

Новости шоу бизнеса:Ученые из Японии провели исследование, результаты которого подтвердили, что регулярное употребление томатного сока положительно влияет на давление.

Специалисты провели эксперимент, участие в котором взяли около 500 человек, страдающих гипертонией (повышенным давлением). Им нужно было употреблять томатный сок в неограниченном количестве в течении года.

Результаты исследования показали, что у 94 человек, которые жаловались на частые скачки давления, показатели пришли в норму (ртутный столбик снизился на 4-5 мм). Также у 125 добровольцев улучшился уровень холестерина в крови, при чем положительные результаты были одинаковыми как у мужчин, так и женщин разных возрастных категорий.

Считается, что это первое исследование, которое доказывает пользу томатного сока на сердечно-сосудистую систему в таком масштабном диапазоне.

Ученые утверждают, что этот напиток можно употреблять каждый день, чтобы привести показатели давления в норму.