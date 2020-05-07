Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в мире: болезнь забрала жизни более 260 тысяч человек
COVID-19 в мире: болезнь забрала жизни более 260 тысяч человек
Борьба с последствиями пандемии: ЕС пообещал Западным Балканам 3,3 млрд евро
Пандемия: ЕС пообещал Западным Балканам 3,3 млрд евро
УЕФА определился с датой проведения четвертьфинала ЛЧ Ювентус - Лион
УЕФА определился с датой проведения четвертьфинала ЛЧ Ювентус - Лион
Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях
Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях

Мы – то, что мы едим: лучшие продукты для здоровья волос

Мы – то, что мы едим: лучшие продукты для здоровья волос
06:19 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если вы стремитесь к более здоровым, блестящим и крепким волосам, один из лучших способов помочь себе – сбалансировать рацион.

  • 1

    Шпинат

    Шпинат загружен бета-каротином, растительным пигментом, который человеческий организм превращает в витамин А. Это один из самых мощных антивозрастных витаминов для организма. Шпинат помогает сохранить волосы увлажненными и сильными.

  • 2

    Сладкий картофель

     

    Сладкий картофель также с высоким содержанием бета-каротина. Дефицит витамина А может привести к ухудшению здоровья волос. Например, это приводит к появлению перхоти и тусклым, безжизненным волосам, поэтому ешьте батат да побольше.

  • 3

    Миндальное масло

    Миндальное масло насыщено мощным антиоксидантом витамином Е. Он не только поможет сохранить густые пряди, но также помогает увеличить рост волос на целых 34,5 процента за восемь месяцев.

  • 4

    Овсянка

    Она полна полиненасыщенных жирных кислот, которые вы должны получать в своем рационе. Добавление в свой рацион овса придаст организму прирост цинка, железа, биотина и омега-6 жирных кислот. Они помогут сохранить ваши волосы крепкими.

  • 5

    Авокадо

    Оно наполнено незаменимыми жирными кислотами. Кроме того, авокадо содержит антиоксидант витамин Е, который помогает бороться с окислительным стрессом и защищает участки кожи, в том числе, и кожу головы.

  • 6

    Бобовые

    Фасоль, бобы – чем больше вы их едите, тем более сияющими и шелковистыми будут ваши волосы. Фасоль, чечевица и другие бобовые снабжают организм значительной дозой белка, железа и цинка, что может способствовать росту волос.

  • 7

    Красный перец

    Многие люди думают о цитрусовых, когда думают о витамине С. Но знаете ли вы, что в одной чашке нарезанного красного перца на самом деле витамина С почти в три раза больше, чем в апельсине. Витамин С помогает организму усваивать железо и защищает волосяные фолликулы от вредного воздействия свободных радикалов.

 Чтобы волосы не страдали: главные ошибки в уходе

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Волосы, Продукты, Польза, Здоровые волосы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
02 Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях
03 Волшебство: Тина Кароль показала необычное дерево, растущее в ее саду
04 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
05 COVID-19: Госдеп США обвинил Медведчука в распространении российских фейков в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;В Украине растет угроза реванша&quot;: участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
Участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
Глава МИД Чехии попал в ДТП: погиб водитель
Глава МИД Чехии попал в ДТП: погиб водитель
Коронавирус: комендантский час в Сербии отменили
Коронавирус: комендантский час в Сербии отменили
Рецепт дня: Творожная запеканка &quot;Идеальная&quot; с манкой и цукатами
Рецепт дня: Творожная запеканка "Идеальная" с манкой и цукатами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь