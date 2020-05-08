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Переедание и алкоголь: от каких привычек нужно отказаться во время самоизоляции

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Переедание и алкоголь: от каких привычек нужно отказаться во время самоизоляции
04:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Самыми вредными привычками в период самоизоляции являются переедание, употребление алкоголя и малоподвижный образ жизни.

  • 1

    Самой большой ошибкой людей на самоизоляции является переедание ночью, заявил иммунолог. По его словам, люди зачастую "заедают" проблемы, употребляя много фастфуда и газированных напитков.

  • 2

    Диетолог в свою очередь отметила, что те, у кого имеются скрытые хронические заболевания, открывают путь для их более яркого проявления. По ее мнению, наравне с перееданием также вредна тяга употреблению спиртных напитков.

  • 3

    Третьей пагубной привычной иммунолог назвал долгое сидение за компьютером. По его словам, после работы за компьютером лучше сделать разминку, а не продолжать сидеть, переключившись на развлечения.

  • 4

    Иммунолог напомнил, что малоподвижный образ жизни увеличивает риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней.

Продукты, которые не стоит есть и пить на ночь

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Все по теме:

Здоровье, Алкоголь, Вред, Привычки, Карантин, Переедание, Жизни, Самоізоляція.
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