Переедание и алкоголь: от каких привычек нужно отказаться во время самоизоляции

1 Самой большой ошибкой людей на самоизоляции является переедание ночью, заявил иммунолог. По его словам, люди зачастую "заедают" проблемы, употребляя много фастфуда и газированных напитков.

2 Диетолог в свою очередь отметила, что те, у кого имеются скрытые хронические заболевания, открывают путь для их более яркого проявления. По ее мнению, наравне с перееданием также вредна тяга употреблению спиртных напитков.

3 Третьей пагубной привычной иммунолог назвал долгое сидение за компьютером. По его словам, после работы за компьютером лучше сделать разминку, а не продолжать сидеть, переключившись на развлечения.