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Пенка для умывания: как правильно выбрать

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Пенка для умывания: как правильно выбрать
16:00 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Пенка для умывания лица - это средство для снятия косметики и очищения кожи перед сном.

С наступлением весны коже требуется дополнительное очищение, уход. Лицо нуждается в правильном очистительном средстве. Пенки — самый оптимальный вариант. Но как выбрать правильное средство? 

Плюсы пенок для очищения

В тёплое время года умываться хочется чаще. Усиленное потоотделение способствует этому желанию. Старая косметика для умывания не будет справляться должным образом. Тем более если часто умываться, то возможно пересушить эпидермис. Сухая провоцирует воспалительные процессы, прыщи, черные точки, ощущение стянутости.

Идеально для лета и весны подходят данного средства. Продукт отлично пенится, разносится по всей коже, не забывая малейших частиц, попадает в поры и очищает их.

Позволяют устранить стянутость, сухость, покраснения, высыпания, шелушение. Они обеспечивают необходимый уход благодаря более мягкому действию. В отличие от агрессивных компонентов и обычного мыла она удерживает липидный барьер, сохраняет влагу и мягкость.

Наиболее всего подходят для снятия макияжа. Даже несколько раз в течение дня её можно применять, не пересушивая кожу.

Как выбрать пенку для очищения

Кожа каждого человека имеет собственные особенности. Выбрать пенку для очищения по совету подруги/сестры/коллеги не получится. Сложно назвать единственное косметическое вещество, которое идеально подойдёт всем. Выбирайте исходя из индивидуальных особенностей кожи.

Обладателям жирной и проблемной кожи лучше брать средства на основе экстракта зелёного чая. Благодаря им устраняются излишки себума, предотвращаются развитие комедонов.

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Сухая кожа говорит о необходимости брать косметическое вещество на основе органических эссенций, усиленных действием фосфолипидов и гиалуроновой кислоты. Это обеспечит грамотное избавление от загрязнений и глубокое увлажнение.

В области вокруг глаз следует быть осторожнее. Подбирать пенки для очищения серии люкс, которые снимают стойкую косметику. В состав входят ценные масла, протеин, от чего цена может быть выше обычной. Но как итог — увлажненная кожа.

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