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Первый шаг на пути к идеальному телу: лучшие асаны йоги для красивой груди

Первый шаг на пути к идеальному телу: лучшие асаны йоги для красивой груди
03:45 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Наиболее эффективные позы йоги, которые помогут вам не только улучшить форму грудей, но и прибавят вам силы и здоровья.

  • 1

    Поза героя

    Вирабхадрасана или поза героя не только поможет вам почувствовать себя сильнее, но и раскрывает грудную клетку, что сделает ее более упругой и активной.

     

    Широко расставьте ноги (оставьте между ними около метра или если можете больше), поставив ноги параллельно друг к другу.

    Поверните левую ногу на 90 градусов влево, а правую слегка влево. Сделайте выдох и согните левую ногу в коленке.

    Ваша правая нога должна оставаться прямой. Поднимите руки и выпрямите их на уровне ваших плеч. Поверните голову влево, глядя на запястье.

    Повторите 7-10 раз, а затем сделайте то же самое с правой стороной.

  • 2

    Поза треугольника

    Триконасана или поза треугольника повышает подвижность грудной клетки, раскрепощает и развивает грудь. Поза также развивает гибкость позвоночника и улучшает кровообращение.

    Встаньте прямо и широко разведите ноги на расстояние 90-100см. Колени должны оставаться прямыми, а стопы параллельными полу.

    Вытяните руки в стороны на одном уровне с плечами. Ладони должны смотреть в пол. Поверните левую ногу на 90 градусов влево, а правую слегка внутрь (примерно на 15 градусов). Напрягите колени и бедра, сделайте пару вдохов и выдохов.

    Вдохните и на выдоху наклоните туловище влево и схватитесь левой рукой за левую лодыжку (если можете поставьте открытую ладонь на пол). Правую руку вытяните вверх, чтобы образовать прямую линию с левой рукой. Колени и позвоночник должны оставаться прямыми.

    Поверните шею и устремите взгляд на правую ладонь. Дышите ровно и задержитесь в этом положении на 20-30 секунд. Затем со вдохом поднимитесь и повторите в другую сторону.

  • 3

    Поза кобры

    Бхунджангасана или поза кобры способствует увеличению объема легких, также растягивает грудные мышцы, укрепляет мышцы живота, и в общем улучшает осанку.

    Лежа на полу лицом вниз, соедините пальцы и вытяните пальцы. Сделайте глубокий вдох, положите ладони под плечи и медленно приподнимите корпус. Поначалу не помогайте себе руками, руки должны оставаться согнутыми в локтях и только фиксировать принятое положение.

    Сделайте пару медленных дыхательных циклов. Затем снова глубокий вдох и поднимите корпус еще выше, выпрямляя руки. Теперь можете удерживать баланс на руках и ногах.

    Вытяните шею и макушку вверх, и взгляд устремите вверх. Плечи отведены назад.

    Сделайте еще два дыхательных цикла и на выдохе вернитесь в исходное положение. Со временем постарайтесь увеличить время, на которое вы задерживаетесь в позе.

  • 4

    Поза лука

    Дханурасана или поза лука рекомендуется всем, кто страдает от болей в спине. Это упражнение помогает растянуть весь позвоночник, укрепляет мышцы грудной клетки и создает красивую форму грудей.

    Лежа на животе, согните ноги в коленках так, чтобы голени были перпендикулярны полу, а подошвы направлены к потолку.

    Сделайте полный выдох и на вдохе поднимите голову, плечи и грудную клетку на комфортную для вас высоту. Вытяните позвоночник, направляя макушку вверх.

    На выдохе оторвите бедра от пола, стараясь поднять стопы как можно выше и схватитесь за лодыжки руками. Голову отведите как можно дальше назад.

    Постарайтесь задержаться в этой позе на 20-30 секунд.

  • 5

    Поза колеса

    Чакрасана или поза колеса также благоприятно влияет на грудную клетку. Поза также способствует укреплению брюшной полости и позвоночника, снимает усталость, устраняет головные боли, придает жизненную энергию и силу.

    Лежа на спине, расставьте ноги чуть шире плеч.

    Согните ноги в коленях и подтяните пятки к ягодицам.

    Поставьте руки ладонями вниз под плечи. Пальцы рук должны быть направлены к ногам.

    На выдохе прогнитесь в спине и поднимите корпус как можно выше.

    Попробуйте полностью выпрямить руки. Постарайтесь задержаться в этом положении на 30 секунд, сохраняя ровное дыхание. Затем на выдохе вернитесь в исходное положение и расслабьтесь.

  • 6

    Поза на голове с опорой

    Саламба Сиршасана или поза на голове с опорой полезна для связок и мышц позвоночника и грудной клетки. Поза улучшает дыхание и кровообращение, но ее использование рекомендуется для опытных.

    Встаньте на колени и положите локти и ребра ладоней на пол. Расстояние между локтями должно быть не шире плеч.

    Сплетите пальцы рук в замок, чтобы ладони образовали чашу.

    Оперитесь макушкой головы о коврик, поместив заднюю часть головы в эту «чашу» сформированную ладонями. К коврику нужно прижать именно макушку, а не затылок или лоб.

    Согните колени и на выдохе оторвите ноги от земли. Отталкивайтесь так, чтобы обе стопы оторвались от пола одновременно.

    Вытяните ноги вверх и выровняйте все тело перпендикулярно полу. Оставайтесь в этом положении от 1 до 2 минут в зависимости от ваших возможностей.

  • 7

    Поза верблюда

    Уштрасана или поза верблюда также эффективно действует против болей в спине. Поза также увеличивает объем легких и укрепляет грудную клетку.

    Встаньте на колени и соедините пятки вместе.

    Медленно прогнитесь назад и оперитесь руками о пятки. Затем с выдохом следует полностью выгнуть позвоночник назад, растянув ребра и освобождая поясницу. Голова должна тянуться к полу.

    Задержите положение на 30 секунд. Баланс нужно удерживать за счет напряжения мышц ног. Затем со вдохом вернуться в исходное положение.

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Здоровье, Упражнения, Йога, Польза.
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