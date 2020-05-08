Первый шаг на пути к идеальному телу: лучшие асаны йоги для красивой груди

1 Поза героя Вирабхадрасана или поза героя не только поможет вам почувствовать себя сильнее, но и раскрывает грудную клетку, что сделает ее более упругой и активной. Широко расставьте ноги (оставьте между ними около метра или если можете больше), поставив ноги параллельно друг к другу. Поверните левую ногу на 90 градусов влево, а правую слегка влево. Сделайте выдох и согните левую ногу в коленке. Ваша правая нога должна оставаться прямой. Поднимите руки и выпрямите их на уровне ваших плеч. Поверните голову влево, глядя на запястье. Повторите 7-10 раз, а затем сделайте то же самое с правой стороной.

2 Поза треугольника Триконасана или поза треугольника повышает подвижность грудной клетки, раскрепощает и развивает грудь. Поза также развивает гибкость позвоночника и улучшает кровообращение. Встаньте прямо и широко разведите ноги на расстояние 90-100см. Колени должны оставаться прямыми, а стопы параллельными полу. Вытяните руки в стороны на одном уровне с плечами. Ладони должны смотреть в пол. Поверните левую ногу на 90 градусов влево, а правую слегка внутрь (примерно на 15 градусов). Напрягите колени и бедра, сделайте пару вдохов и выдохов. Вдохните и на выдоху наклоните туловище влево и схватитесь левой рукой за левую лодыжку (если можете поставьте открытую ладонь на пол). Правую руку вытяните вверх, чтобы образовать прямую линию с левой рукой. Колени и позвоночник должны оставаться прямыми. Поверните шею и устремите взгляд на правую ладонь. Дышите ровно и задержитесь в этом положении на 20-30 секунд. Затем со вдохом поднимитесь и повторите в другую сторону.

3 Поза кобры Бхунджангасана или поза кобры способствует увеличению объема легких, также растягивает грудные мышцы, укрепляет мышцы живота, и в общем улучшает осанку. Лежа на полу лицом вниз, соедините пальцы и вытяните пальцы. Сделайте глубокий вдох, положите ладони под плечи и медленно приподнимите корпус. Поначалу не помогайте себе руками, руки должны оставаться согнутыми в локтях и только фиксировать принятое положение. Сделайте пару медленных дыхательных циклов. Затем снова глубокий вдох и поднимите корпус еще выше, выпрямляя руки. Теперь можете удерживать баланс на руках и ногах. Вытяните шею и макушку вверх, и взгляд устремите вверх. Плечи отведены назад. Сделайте еще два дыхательных цикла и на выдохе вернитесь в исходное положение. Со временем постарайтесь увеличить время, на которое вы задерживаетесь в позе.

4 Поза лука Дханурасана или поза лука рекомендуется всем, кто страдает от болей в спине. Это упражнение помогает растянуть весь позвоночник, укрепляет мышцы грудной клетки и создает красивую форму грудей. Лежа на животе, согните ноги в коленках так, чтобы голени были перпендикулярны полу, а подошвы направлены к потолку. Сделайте полный выдох и на вдохе поднимите голову, плечи и грудную клетку на комфортную для вас высоту. Вытяните позвоночник, направляя макушку вверх. На выдохе оторвите бедра от пола, стараясь поднять стопы как можно выше и схватитесь за лодыжки руками. Голову отведите как можно дальше назад. Постарайтесь задержаться в этой позе на 20-30 секунд.

5 Поза колеса Чакрасана или поза колеса также благоприятно влияет на грудную клетку. Поза также способствует укреплению брюшной полости и позвоночника, снимает усталость, устраняет головные боли, придает жизненную энергию и силу. Лежа на спине, расставьте ноги чуть шире плеч. Согните ноги в коленях и подтяните пятки к ягодицам. Поставьте руки ладонями вниз под плечи. Пальцы рук должны быть направлены к ногам. На выдохе прогнитесь в спине и поднимите корпус как можно выше. Попробуйте полностью выпрямить руки. Постарайтесь задержаться в этом положении на 30 секунд, сохраняя ровное дыхание. Затем на выдохе вернитесь в исходное положение и расслабьтесь.

6 Поза на голове с опорой Саламба Сиршасана или поза на голове с опорой полезна для связок и мышц позвоночника и грудной клетки. Поза улучшает дыхание и кровообращение, но ее использование рекомендуется для опытных. Встаньте на колени и положите локти и ребра ладоней на пол. Расстояние между локтями должно быть не шире плеч. Сплетите пальцы рук в замок, чтобы ладони образовали чашу. Оперитесь макушкой головы о коврик, поместив заднюю часть головы в эту «чашу» сформированную ладонями. К коврику нужно прижать именно макушку, а не затылок или лоб. Согните колени и на выдохе оторвите ноги от земли. Отталкивайтесь так, чтобы обе стопы оторвались от пола одновременно. Вытяните ноги вверх и выровняйте все тело перпендикулярно полу. Оставайтесь в этом положении от 1 до 2 минут в зависимости от ваших возможностей.