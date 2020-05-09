Вместо Отче Наш: заповеди, которые помогут похудеть

1 Исключите из рациона мучное Постарайтесь минимизировать в своем рационе мучное. По праздникам можно, а вот в обычные дни лучше не стоит. Если отказаться от любимых сладостей совсем не получается, то экспериментируйте на кухне и готовьте правильные десерты без муки и сахара. Они иногда даже вкуснее, чем тортики и пирожные.

2 Минимизируйте сахар Сахар понижает иммунитет в 17 раз. Если это недостаточный аргумент, чтобы постараться минимизировать его в рационе, то стоит задуматься, а заботитесь ли вы о своем здоровье. Существует, конечно, такой сахар, от которого невозможно да и не нужно оберегать себя. Это, например, сладкие фрукты, овощи. А вот добавлять рафинад в чай или кофе лучше не надо.

3 Ешьте больше некрахмалистых овощей Некрахмалистые овощи, как правило, имеют желтый, зеленый или оранжевый цвет. Помидоры, огурцы, болгарский перец, капуста, редис — вот лишь несколько примеров доступных продуктов. Они должны составлять до половины от всего рациона.

4 Не забывайте про растительный белок Человек нуждается в белке. Это вещество принимает участие во всех ключевых процессах, протекающих в организме. Однако не все помнят, что белок бывает разный: животный и растительный. В сбалансированном рационе должен присутствовать и тот, и другой. К сожалению, человек налегает на животный белок (мясо, птица, яйца), напрочь забывая про растительный, а ведь он не менее питательный и полезный. К растительным белкам относятся фасоль, чечевица, горох, нут.

5 Питайтесь дробно Старайтесь есть не 2–3 раза в день, а 5–6. Дробное питание гораздо более эффективно и разумно, ведь вы практически не испытываете чувства голода, потому что постоянно поддерживайте запасы энергии в норме. Так вы сможете обезопасить себя от переедания и от нерационального выбора продуктов питания.

6 Выбирайте простые блюда Простая еда может быть вкусной. Выбирайте самые простые и полезные способы приготовления — варку или запекание. Добавляйте больше зелени и специй, чтобы сделать блюдо еще вкуснее. А вот от калорийных соусов лучше воздержаться. Наглядный пример простого и полезного блюда — это запеченный картофель с укропом и небольшим количеством масла.

7 Избавьтесь от вредной еды Нет искушения — нет нарушений. Если вы решили питаться правильно, то обеспечьте себе комфортную атмосферу дома. Как думаете, сможете ли вы отказаться от кусочка тортика, если он будет в холодильнике? Нет, и это вполне естественно. Избавьтесь от запретных продуктов и живите счастливо и здорово.

8 Ешьте больше свежей зелени Свежая зелень — это обязательный продукт на столе человека, который стремится перейти на правильное питание. В жаркое время года она продается на каждом шагу, так что никаких проблем с приобретением пучка свежей кинзы, укропа или петрушки у вас быть не должно.

9 Устраивайте разгрузочные дни Важно уточнить, что разгрузочные дни в нашем понимании и разгрузочные дни в представлении типичного худющего человека — это совершенно разные вещи. Правильные и полезные разгрузочные дни не имеют ничего общего с голодом. Это просто разумное питание и максимум витаминов при минимуме вредных продуктов и относительно однообразном рационе, а еще обильное питье. Такие "каникулы" не должны длиться больше 2–3 дней.

10 Ведите дневник питания На первых порах это поможет вам стать дисциплинированным человеком в вопросе пищевого поведения. Себе человек еще может уступить, а вот бумаге признаться в своих слабостях гораздо сложнее. Еще один очевидный плюс дневника питания: вы сможете отслеживать изменения в весе, в самочувствии и делать выводы, какие продукты вам подходят, а какие, напротив, лучше исключить.

11 Не ругайте себя за ошибки Ни один путь не обходится без ошибок. Если вы будете постоянно себя ругать, то ничего хорошего из этого не получится. Вечное недовольство собой еще никого не делало счастливым и здоровым. Позвольте себе ошибаться, чтобы лучше себя понимать.