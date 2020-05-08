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Все, что нужно знать о полезном чае каркаде

Все, что нужно знать о полезном чае каркаде
19:18 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Благодаря высокому содержанию витаминов напиток повышает иммунитет.

Каркаде - один из немногих напитков, которые нравятся практически всем. Чтобы оценить кисло-сладкий вкус такого чая, не нужно быть экспертом. Разумеется, полезнее всего пить каркаде в натуральном виде, но некоторые добавляют в него сахар.

Сушеные розовые бутоны можно купить в магазинах китайских чаев. Для заварки нежных цветов следует использовать воду температурой 85-95 градусов. Настаиваться такой чай должен от трех до пяти минут, после чего можно пить полученный бледный ароматный напиток.

Как заваривать каркаде

Существуют разные способы приготовления каркаде. Лепестки можно заваривать кипящей водой и настаивать в течение пяти минут - этот способ приготовления напитка наиболее распространен.

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Можно залить каркаде холодной водой, довести до кипения и проварить пару минут - таким образом из цветочных лепестков можно извлечь максимум полезных веществ, но содержание витамина C в напитке существенно снизится. Наконец, существуют способы "холодного" приготовления каркаде. Для этого заварка заливается холодной водой и настаивается в течение пары часов - это сохранит витамины.

В напиток можно добавлять различные пряности: апельсиновые или лимонные корочки, корицу, гвоздику, кардамон, имбирь. Все эти добавки обогащают вкус напитка. В любом случае нельзя готовить каркаде в металлической посуде и держать напиток на огне слишком долго.

Заваривают каркаде только один раз, для приготовления еще одной порции напитка следует взять новые лепестки. Интересно, что "заварку", то есть распаренные лепестки гибискуса, вполне можно есть. Они содержат много пектина и витаминов, благодаря чему очень полезны.

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В какие блюда можно добавить каркаде

Настой каркаде используется для приготовления различных блюд, например коктейлей, безалкогольного заменителя глинтвейна, желе. Ярко-красный напиток придаст приятный оттенок и насыщенный аромат муссам, мороженому, различным десертам. В настое можно вымачивать яблоки, груши и другие фрукты перед их дальнейшей обработкой - это придаст плодам приятный розовый оттенок, привлекательный аромат и освежающий вкус. Сухие лепестки добавляют в супы, варенья, компоты.

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Здоровье, Чай, Польза, Каркаде.
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