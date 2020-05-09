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Миндаль и фундук: свойства орехов, которые особо полезны для мужчин

Миндаль и фундук: свойства орехов, которые особо полезны для мужчин
20:28 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Любые орехи, но лучше всего миндаль, грецкие и фундук, способствуют долгой и счастливой сексуальной жизни у мужчин.

Из-за своего витаминного состава, орехи считаются одними их самых полезных продуктов. В них содержится большое количество ценных веществ и антиоксидантов, которые нужны организму для защиты от многих заболеваний. Но мало кто знает, что этот продукт еще повышает мужскую фертильность и улучшают качество спермы.

Специалисты из Испании провели эксперимент, участие в котором взяли 119 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет и разделили их на две группы. Добровольцы из первой группы ежедневно употребляли 60 г миндаля, грецких орехов и фундука, а вторая группа придерживалась обычного рациона без добавления орехов.

Результаты эксперимента, который длился 14 недель, показали, что участники из первой группы значительно улучшили показатели своей спермограммы: количество спермы, жизнеспособность и подвижность сперматозоидов.

Заслуживает статус суперфуда: полезные свойства миндаля

Дело в том, что орехи содержат большое количество полиненасыщенных жирных кислот, цинка, фолиевой кислоты, витаминов С и Е.

Исследование доказало, что с помощью регулярного употребления орехов мужчины могут улучшить качество половой жизни и повысить вероятность зачатия ребенка.

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Здоровье, Мужчины, Орехи.
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