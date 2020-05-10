Рацион "шоколадной диеты": все, что нужно знать, чтобы похудеть

Новости шоу бизнеса:Диетологи рассказали, как работает популярная шоколадная диета.

Диетологи утверждают, что при соблюдении всех требований, видимые результаты будут видны уже через 3 дня.

Через неделю человек похудеет на 6-8 кг. Также врачи предупреждают, что придерживаться диеты стоит не более 1 недели, далее следует вернуться к нормальному питанию.

Суть диеты заключается в низком уровне калорий, но при этом сохранении ощущения сытости. Подразумевается, что для того, чтобы человек начал худеть, необходимо создать дефицит калорий, а не снизить количество потребляемых жиров.

Шоколадная диета создает условия дефицита калорий из-за строгого ограничения поступления углеводов в организм. Вторым принципом работы диеты заключается в "высвобождении" жидкости путем исключения из рациона соли, которая задерживает воду в организме. При этом условием является обильное питье - 1,5 - 2л в день.

100 грамм шоколада в сутки и так всю неделю - это и есть рацион "шоколадной диеты", при этом советуют запивать шоколад черным кофе без сахара и сливок. Советуют разделить прием пищи на три раза для того, чтобы избежать острого чувства голода. А кофе ускоряет метаболизм на 5%.

Однако у этой диеты есть ряд противопоказаний для людей с определенными особенностями здоровья: это люди с нарушением процесса усвоения сахара и чувствительным к этому продукту; людям с грибковыми заболеваниями, людям с заболеваниями ЖКТ, и сильно возбуждаемым личностям из-за высокого содержания кофеина в диете.